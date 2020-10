PSG : Clash Leonardo-Tuchel, et si le Qatar virait les deux ?

Dans : PSG.

Le clash entre Thomas Tuchel et Leonardo annonce une saison tendue dans les coulisses du PSG. La question d’un départ avant la fin de l’exercice actuel peut se poser.

Un mercato peu inspiré, voilà comment il est possible de résumer l'été du Paris Saint-Germain. Ajoutez à cela une cruelle défaite en finale de la Ligue des Champions pour remuer le couteau dans la plaie, et cela n'est pas loin d'exploser. La vague importante de départs a eu lieu mais face aux trois arrivées estivales, Thomas Tuchel a tapé du poing sur la table avant le match contre Angers (6-1) vendredi. Son directeur sportif lui a répondu après la victoire parisienne de haute voltige, cela avec l'accord de Nasser Al-Khelaifi, qui n'a pas du tout apprécié la récente déclaration du coach allemand sur le fiasco du mercato parisien. Deux discours qui viennent jeter un froid dans les coulisses du club de la capitale.

La relation entre les deux hommes est tendue, et celle-ci ne devrait pas s’améliorer si Leonardo ne parvient pas à apporter du sang neuf dans le vestiaire d’ici lundi soir. La cohabitation s’annonce difficile mais Leonardo ne sera pas en position de force dans ce différend. Selon Le Parisien, il sera difficile sur le plan économique de virer Thomas Tuchel et son staff avant cet été. Cela coûterait entre 10 et 15 ME au club alors que le contrat de l’Allemand se termine à l’issue de la saison. De plus, le vestiaire s’est rangé derrière Thomas Tuchel. Leonardo n’entretient quant à lui pas une bonne relation avec Neymar et consorts depuis les reproches qu'il a faites aux joueurs sur leurs soirées exubérantes en début d'année après la défaite à Dortmund. Autrement dit, il y a de grandes chances que le duo Tuchel-Leonardo se supporte une année de plus, sauf si du côté de Doha on sort un ou deux cartons rouges.