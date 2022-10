Kylian Mbappé et le PSG, divorce confirmé en juin 2023 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rupture semble désormais totale entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Et même si le départ de l'attaquant français du PSG au mercato d'hiver est impossible à envisager, son transfert interviendra l'été prochain.

Qu’il semble loin ce doux samedi de mois de mai, lorsqu’au soir du dernier match de la saison de la Ligue 1, et après une très très longue attente, Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé s’étaient présentés au milieu de la pelouse du Parc des Princes afin d’annoncer que la star tricolore avait prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Depuis cette date, tout semble aller de travers dans la relation entre le joueur de 23 ans et le club de la capitale. Mais cette semaine, les choses sont entrées dans une dimension supérieure, et les pièces du puzzle se mettent en place pour aboutir à un départ de Kylian Mbappé du PSG bien avant 2025. Il y a d’abord eu le hashtag #PivotGang qui a démontré que le champion du monde ne supportait plus son positionnement dans le schéma mis en place par Christophe Galtier. Mais ce n’était que le premier étage de la fusée.

Mbappé n'a plus confiance dans Nasser Al-Khelaifi

Mardi, et dans un timing réellement dévastateur pour le Paris Saint-Germain, des membres de l’entourage de Kylian Mbappé ont prévenu différents médias que ce dernier souhaitait désormais quitter au plus vite le PSG, affirmant qu’on en saurait plus dans les jours qui viennent. Et effectivement, comme dans un scénario écrit d’avance, Mediapart a révélé ce mercredi que du côté de Paris, on avait utilisé des comptes Twitter pour venir tacler à tout bout de champ ceux qui posaient des soucis au club, et notamment Kylian Mbappé. C’était officiellement la goutte qui a fait déborder le vase pour le joueur parisien, même si les deux messages cités en exemple ne sont pas vraiment terribles, et cette fois l’accord trouvé avec Nasser Al-Khelaifi va tout simplement voler en éclats.

Le Parisien annonce en effet que si le transfert de Kylian Mbappé lors du mercato d’hiver est impossible à envisager, il est évident qu’il interviendra lors de la période estivale 2023. « L’été prochain, il ne sera plus parisien, c’est son souhait, et sa direction n’aura pas d’autre choix que de le vendre sous peine de le laisser partir libre en 2024 (...) Car il n’a plus envie de jouer pour cette direction et reste un joueur qui fascine l’Europe. Les propositions ne manqueront jamais quand bien même il brouille en ce moment son image pour la majorité de l’opinion. Sa colère contre Nasser Al-Khelaïfi semble irréversible », explique Dominique Sévérac. Préparez le pop-corn, car il ne fait aucun doute que d’ici là, il va y avoir du sport au Paris Saint-Germain.