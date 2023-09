Kylian Mbappé est demandé d'urgence au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid empile les victoires avec un Jude Bellingham intenable en ce début de saison. Et pourtant, la presse espagnole réclame Kylian Mbappé pour éviter un fiasco inévitable aux yeux de certains.

Sur le plan comptable, le Real Madrid effectue un début de saison quasiment parfait. Les victoires s’enchainent à tous les niveaux, malgré les soubresauts de l’été. Karim Benzema n’est plus là, Vinicius Junior est blessé, Luka Modric est moins sollicité, mais Jude Bellingham est intraitable. De quoi presque faire oublier l'échec de la venue de Kylian Mbappé en provenance du PSG cet été. Le milieu de terrain anglais empile les buts, souvent décisifs, et porte son nouveau club vers les sommets. Un début de saison canon qui est souligné par tous les observateurs, et force même l’admiration des entraineurs adverses. Il suffit de voir la tête de Jurgen Klopp quand, avant sa conférence de presse, il apprend que c’est encore Jude Bellingham, qu’il suit depuis son passage au Borussia Dortmund, qui a marqué pour libérer le Real.

Il faut un finisseur, le Real a besoin de Mbappé

Quand Jurgen Klopp voit que le Real Madrid s’impose dans les dernières secondes du match grâce à Jude Bellingham



L’Anglais est déchainé, mais cela a tendance aussi à inquiéter à Madrid. Dépendre d’un seul homme est dangereux, et résumer la forme offensive de la Maison Blanche au réalisme de Bellingham n’est pas rassurant en vue de la longue saison qui se profile. Le journaliste Jaime Navarro s’est penché sur la récente victoire face à l’Union Berlin, et notamment la présence comme duo d’attaque de Joselu et Rodrygo. Si les deux joueurs n’ont pas démérité, il manque clairement un finisseur en pointe. La preuve, face aux Allemands, les Madrilènes ont dominé à un tel point qu’ils ont eu 31 tirs, sans aucun but marqué avant celui de Bellingham dans les arrêts de jeu. « Pour gagner la Ligue des Champions, il faut un joueur capable de marquer un but sur une demi-occasion. C’était le cas de Cristiano Ronaldo, c’est aussi la marque de fabrique de Mbappé. Il est encore trop tôt pour condamner le Real Madrid à cette heure de la saison, mais le manque de punch dans le dernier geste est un symptôme alarmant. Le nouveau raté dans la signature de Kylian Mbappé pourrait être déterminant sur cette saison, où le Real doit faire pour la première fois depuis bien longtemps sans Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema pour guider son attaque », souligne le journaliste de Don Balon.

Kylian Mbappé n'a JAMAIS inscrit de but sur coup franc en professionnel. ☄️❌



Un constat qui a bien été effectué à Madrid, mais qui ne devrait pas être corrigé cet hiver, alors que Florentino Pérez continue de concentrer tous ses efforts offensifs sur son désir de recruter Kylian Mbappé l’été prochain. En attendant, le Real enchaine les victoires, et démontre que pour le moment, son système où Jude Bellingham joue les sauveurs à chaque match, fonctionne.