Kylian Mbappé doit rester, Le Graët roule pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prolongation au PSG ou départ au Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain alors que l’attaquant tricolore est en fin de contrat à Paris.

Libre au mois de juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision tant attendue au sujet de son avenir. Priorité absolue du Real Madrid depuis de longs mois, le buteur de 23 ans attendait la double confrontation face aux Merengue en huitième de finale de la Ligue des Champions pour trancher son choix. Le Paris Saint-Germain a été éliminé contre le Real Madrid mais pour l’heure, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. Du côté de Paris, on rêve de convaincre Mbappé de prolonger, même pour une courte période d’une ou deux saisons. La Fédération Française de Football espère également voir Kylian Mbappé rester en Ligue 1. Dans une interview accordée au journal Ouest-France, le président Noël Le Graët a conseillé à Kylian Mbappé de prolonger au PSG, un club au sein duquel il a plus de chances de remporter le Ballon d’Or selon lui.

Le Graët conseille à Mbappé de rester au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« J’ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant » a avoué Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football craint aussi un temps d’adaptation pour Kylian Mbappé en cas de départ du PSG. Ce qui pourrait potentiellement nuire à l’Equipe de France dans l’optique de la Coupe du monde au Qatar au mois de décembre prochain. « Quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement, insiste le dirigeant. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club » affirme Noël Le Graët, pour qui Kylian Mbappé a toutes les raisons de rester au Paris Saint-Germain malgré les déboires actuelles du club francilien. Reste maintenant à voir si le principal intéressé, qui prendra seul sa décision, sera sur la même lignée que son président de la FFF.

On a quelques photos pour vous ☝️ https://t.co/SK82wxmh4p pic.twitter.com/Dmu4Nz19zF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 22, 2022

Nul doute qu’à l’heure où Kylian Mbappé a snobé les sponsors de l’Equipe de France, ce qui a automatiquement tendu les relations entre l’entourage du joueur et la Fédération Française de Football, l’avis de Noël Le Graët ne pèsera pas bien lourd dans l’esprit de l’attaquant du PSG. Pour rappel mardi matin, alors que les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étaient conviés à une opération commerciale avec les sponsors de la FFF, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en snobant ce rendez-vous et en restant dans sa chambre à Clairefontaine. En cause, certaines marques partenaires de la FFF qui ne seraient pas compatibles avec la morale et l'éthique de Kylian Mbappé. Le buteur du PSG se préoccupe notamment de la nutrition saine des enfants et ne souhaitait pas que son image soit associé à des marques telles que Coca-Cola ou encore KFC. Une grande première dans l'histoire de l'Equipe de France. Kylian Mbappé est décidément unique...