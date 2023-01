Keylor Navas invendable, le PSG s’agace

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré des prestations en demi-teinte, Gianluigi Donnarumma reste préféré à Keylor Navas par le staff de Christophe Galtier au PSG.

Le Paris Saint-Germain voulait absolument éviter cette situation et pourtant, le débat est de nouveau ouvert sur le poste de gardien de but dans la capitale. Dès son arrivée, Christophe Galtier a été très clair avec tout le monde en faisant savoir que Gianluigi Donnarumma serait son titulaire et que cela ne changerait pas dès la première erreur du gardien italien. Malheureusement pour le PSG, les matchs peu rassurants de l’ancien Milanais se répètent. Le dernier en date, dans un choc du championnat de France sur la pelouse de Lens, a jeté un gros froid sur la crédibilité de « Gigio » Donnarumma, alors que Keylor Navas se morfond sur le banc des remplaçants depuis le début de la saison. Le Costaricien va jouer en Coupe de France à Châteauroux samedi et il faut espérer pour le PSG qu’il ne soit pas trop bon, sans quoi les polémiques vont continuer de s’alimenter sur la légitimité de Donnarumma.

Navas, un salaire colossal qui bloque tout

L’été dernier, le Paris SG a tout mis en œuvre pour ne pas arriver à cette situation puisque l’objectif du club était de vendre Keylor Navas, c’est d’ailleurs ce qui avait été présenté à Donnarumma mais aussi à Galtier. Un accord était tout proche avec Naples, parallèlement au deal pour Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol a bien quitté l’Italie pour rejoindre le PSG… mais Keylor Navas n’a pas fait le chemin inverse, faute d’accord entre le joueur et Naples. En ce mois de janvier, le mercato hivernal laisse une nouvelle chance au champion de France en titre de vendre Keylor Navas.

Navas, son salaire pose problème

Mais selon L’Equipe, il est quasiment impossible de se séparer de l’international costaricien, tant le gardien de 36 ans n’a plus la cote sur le marché des transferts. Estimé à moins de 5 millions d’euros par Paris, l’ancien portier du Real Madrid a un salaire énorme, proche d’un million d’euros par mois. Des émoluments qui ont refroidi de nombreux clubs qui s’intéressaient à lui, en Europe mais aussi aux Etats-Unis et au Mexique. Toujours sous la surveillance de l’UEFA et du fair-play financier, le Paris Saint-Germain espère trouver une porte de sortie à Navas d’ici la fin du mois de janvier. Mais la mission s’annonce corsée pour l’état-major parisien.