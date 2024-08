Jouer sans Mbappé, le PSG est habitué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en match de préparation, le PSG a concédé le match nul sur le terrain de Leipzig. Gonçalo Ramos aura inscrit un très joli but et a déjà hâte de débuter la nouvelle saison.

Luis Enrique et ses hommes n'ont plus beaucoup de temps pour préparer la nouvelle saison. Ce samedi à Leipzig, le PSG a concédé un match nul assez encourageant. Surtout que des autres recrues sont attendues prochainement dans la capitale même si des noms ont du mal à filtrer. En attendant, Luis Enrique peut se réjouir du niveau de certains de ses joueurs, dont Gonçalo Ramos. Le Portugais, buteur en Allemagne, pourrait devenir l'une des pièces les plus importantes du collectif francilien, surtout sans Kylian Mbappé. D'ailleurs, pour l'ancien joueur du Benfica, le départ de l'international français n'est pas le coup dur que beaucoup pensent.

Remplacer Mbappé, il relève le défi

Lors de quelques mots échangés après le nul du PSG face à Leipzig, Gonçalo Ramos a indiqué sans sourciller : « Je veux aider avec chaque but, chaque passe décisive, en faisant les efforts. Ce n’est pas facile de remplacer Mbappé car c’est un super joueur, qui a mis tant de buts. Mais la saison dernière, on a joué certains matches sans lui et tout s’était bien passé ». Voilà qui est donc clair... Désormais, le Paris Saint-Germain veut regarder de l'avant et Ramos est très heureux de pouvoir compter sur la présence de certains compatriotes, dont Joao Neves : « C‘est un joueur incroyable, il est bon avec le ballon, c’est un gros travailleur qui court beaucoup. C’est un super renfort ». Pour rappel, le Paris Saint-Germain démarrera la Ligue 1 vendredi prochain sur la pelouse du Havre. Un déplacement en Normandie qui pourrait s'annoncer piège pour les hommes de Luis Enrique.