Pedri et le PSG prennent le Barça en otage

Par Corentin Facy

Excellent depuis son retour de blessure, Pedri s’éclate dans le Barça version Hansi Flick. Mais l’international espagnol de 21 ans n’a plus qu’un an et demi de contrat en Catalogne, ce à quoi le PSG est très attentif.

Leader de la Liga est bien positionné en Ligue des Champions, le FC Barcelone réalise un début de saison quasiment parfait. Le club catalan est en plus épargné par les blessures, si l’on excepte le petit pépin de Lamine Yamal, qui sera absent entre deux et trois semaines. Longtemps blessé ces derniers mois, Pedri a effectué son grand retour et le meneur de jeu de 21 ans s’est parfaitement fondu dans le collectif barcelonais. Son avenir est en revanche une réelle source d’inquiétude pour l’actuel leader de la Liga, car Pedri sera en fin de contrat en juin 2026 et pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation.

Le média El Nacional nous apprend que des discussions sont en cours entre Pedri et le FC Barcelone avec l’objectif pour le club blaugrana de boucler un accord au plus vite pour une prolongation à long terme. Mais dans ce dossier, un club joue les troubles fêtes… le Paris Saint-Germain. Et pour cause, El Nacional affirme que le champion de France en titre rêve de réaliser l’énorme coup Pedri l’été prochain à tel point qu’une offre XXL aurait déjà été envoyée à l’entourage du jeune milieu de terrain espagnol. Luis Enrique est fan de Pedri, qu’il a côtoyé avec la Roja et adorerait le faire venir dans la capitale française.

Pedri demande au Barça d'égaler l'offre du PSG

De son côté, le joueur fait du Barça sa priorité… mais pas à n’importe quel prix. Et pour cause, nos confrères espagnols affirment que le clan Pedri a demandé au FC Barcelone d’égaler la proposition salariale du PSG pour prolonger l’aventure en Catalogne. Pedri estime qu’il mérite d’être l’un des joueurs les mieux payés du club, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, et se montrera intransigeant sur ce point avant de signer un nouveau contrat. En proie à quelques difficultés financières, le Barça pourra-t-il répondre aux attentes financières de sa star ? Le doute est total pour l'instant. Le PSG est en tout cas à l’affût, prêt à récupérer un joueur au talent monstrueux et totalement compatible avec la philosophie de Luis Enrique.