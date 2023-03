José Mourinho au PSG, le Special One attendu à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Plus les jours passent et plus l'avenir de Christophe Galtier au PSG s'assombrit. L'ancien technicien de Saint-Etienne, de Lille et de Nice n'est lié que jusqu'en 2024 avec Paris et les dirigeants qataris n'auront aucun scrupule à le remplacer. Et le nom de José Mourinho arrive en force, lui qui ne ménage pas les stars.

En signant au PSG l'été dernier, Christophe Galtier avait logiquement des paillettes dans les yeux. L'ancien coach de Lille avait l'opportunité de prendre un groupe de joueurs constitué de stars. Si le début de saison a été plutôt bon, tout s'est vite gâté. Galtier a dû gérer la Coupe du monde 2022 au Qatar et les retours qui ont suivi, avec la fatigue et les blessures des uns et les déceptions des autres. Depuis 2023, le PSG est moribond et a déjà connu la défaite à 7 reprises. Beaucoup trop pour certains fans, qui fustigent également les déclarations de l'entraineur français envers certains jeunes du club, souvent pris pour cible. Selon les informations de RMC, Galtier devrait néanmoins terminer la saison, le PSG n'ayant pas de remplaçant à disposition. Mais dans les coulisses on a déjà des idées pour la saison prochaine.

Mourinho, enfin une réalité pour le PSG

🚨 José #Mourinho is the main target of PSG for next season. 🇵🇹 #PSG



The Portuguese coach is seen as the great candidate to lead the French club to win the Champions League. It is the main objective of Luís Campos. 🌟 pic.twitter.com/iQ7OidlPbx — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 20, 2023

Si le nom de Zinedine Zidane revient toujours avec insistance autour du PSG, pas certain que le Z termine par arriver dans la capitale. En tout cas, ce n'est pas l'option numéro 1 de Nasser Al-Khelaifi à en croire le célèbre Pedro Almeida. En effet, d'après le journaliste portugais, José Mourinho est considéré comme le favori pour reprendre les rênes du Paris Saint-Germain la saison prochaine. C'est même l'objectif principal de Luís Campos. Pour faire signer Mourinho, rêve de longue date du PSG version QSI, le conseiller sportif portugais devra sans doute donner une indemnité à l'AS Roma, club avec lequel le Mou est engagé jusqu'en juin 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

En tout cas, une signature de José Mourinho au Paris Saint-Germain aura le mérite de relancer une dynamique et surtout d'avoir un technicien à l'ego aussi développé que ses joueurs. Encore faudrait-il maintenant que l'effectif suive. Les prochaines semaines devraient en dire plus mais déjà, les premières tendances tombent : Galtier devrait bel et bien prendre la porte, alors que le titre en Ligue 1 n'est pas encore assuré. Pour le special One, qui semble très fébrile depuis quelques matchs, une signature au PSG serait une nouvelle aventure, lui qui a réussi l'exploit de gagner une Ligue des champions avec trois clubs différents. Mais pour le reste, ses dernières années ont été beaucoup plus compliquées.

Mourinho avait humilié Cristiano Ronaldo

Son comportement au sein du vestiaire est souvent pointé du doigt, et ses récentes collaborations avec Manchester United et Tottenham se sont très mal terminées, alors qu'il n'arrive pas à remettre l'AS Roma en Ligue des Champions ces deux dernières saisons. Malgré ses 60 ans, son caractère est toujours bien trempé, comme le rappellent les polémiques régulières de ces dernières semaines, notamment pour ses propos haineux à l'encontre de la Lazio, ses récentes expulsions et ses dérapages lors des conférences de presse qui entretiennent le mythe d'un personnage qui a souvent eu des relations houleuses avec les stars, Cristiano Ronaldo peut en témoigner. L'entraineur portugais avait clairement traité CR7 d'être un joueur égocentrique, de ne pas travailler pour l'équipe et de ne penser qu'à ses statistiques. Vivement son arrivée au PSG...