Ita : Théo Hernandez refuse le PSG

Désireux de recruter deux latéraux de haut niveau au mercato d’été, le PSG a ciblé Achraf Hakimi et Théo Hernandez.

En ce qui concerne le latéral droit de l’Inter Milan, les négociations sont en cours. Un accord de principe a été trouvé avec l’international marocain pour un contrat de cinq ans et un salaire avoisinant les 8 ME par an. Il est en revanche beaucoup plus délicat de convaincre les Nerrazzuri, qui réclament la somme colossale de 80 ME pour laisser filer l’ancien joueur du Real Madrid. Cette piste n’est pas simple, mais elle est bien plus avancée que celle menant à Théo Hernandez sur le côté gauche. Et pour cause, si le PSG a jeté son dévolu sur le Français du Milan AC, il y a peu de chances que le dossier aboutisse selon AS.

Le journal basé à Madrid affirme que Théo Hernandez n’a aucunement l’intention de faire ses valises pour le Paris Saint-Germain. Comme un poisson dans l’eau au Milan AC, le frère de Lucas souhaite rester en Lombardie une saison supplémentaire. « Théo Hernandez a trouvé à San Siro un environnement personnel et sportif pour performer au plus haut niveau. Il sent qu’il peut encore s’améliorer au Milan AC. Théo veut poursuivre son aventure en Italie, avec le retour du club en Ligue des Champions et Paolo Maldini l’a convaincu de rester » avance le média, qui tue le suspense en ce qui concerne l’avenir de Théo Hernandez. Le PSG devra trouver des arguments massues pour inverser la tendance. Un gros salaire ne devrait pas suffire. Leonardo, Mauricio Pochettino et Nasser Al-Khelaïfi vont donc devoir activer un plan B alors qu’à ce poste de latéral gauche, les inquiétudes sont réelles en ce qui concerne Juan Bernat, qui ne revient pas aussi vite que prévu de son opération des ligaments croisés.