PSG : Hakimi et Hernandez pour prolonger Mbappé

Dans : PSG.

Suite à une saison 2020-2021 ratée, le Paris Saint-Germain va se montrer très actif sur le marché des transferts. Parmi ses cibles, Hakimi et

L’été prochain sera chaud au sein du club de la capitale française. Après avoir perdu le titre de champion de France et échoué dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG ne veut plus connaître ce genre de désillusions. C’est donc pour cela que l’émir de Qatar a décidé de sortir le grand jeu en vue du prochain mercato. Afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aura donc un gros budget transfert, autour des 200 millions d’euros. En attendant la réforme du fair-play financier et sachant que l’émir veut que le PSG remporte la C1 en 2022, l’année de la Coupe du Monde au Qatar, le PSG va se montrer très actif. Et la première recrue phare pourrait se nommer Achraf Hakimi. D’accord pour rejoindre le PSG, le latéral droit de l’Inter va maintenant devoir attendre que les deux clubs trouvent un terrain d’entente autour d’un transfert de 50 millions d’euros.

« Le PSG et Théo Hernandez se sont mis d'accord »

Une somme que le PSG envisage aussi de débourser pour recruter un autre latéral, à gauche cette fois. Puisque selon Fabrice Hawkins, Théo Hernandez est aussi proche de Paris. « Le PSG et Théo Hernandez se sont mis d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans. Entente aussi sur le salaire. Milan demande au moins 40 millions d'euros. Leonardo aimerait inclure des joueurs pour faire baisser la note », a annoncé l'ancien journaliste de Téléfoot sur Twitter. Si ces deux arrivées défensives venaient à se confirmer au cours des prochains jours, Leonardo gagnerait notamment du crédit auprès de Kylian Mbappé, qui attend d’en savoir plus sur le projet sportif du PSG avant de prolonger ou non son contrat à Paris.