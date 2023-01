Il fait un constat terrible et honteux sur le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a subi la première défaite de sa saison ce dimanche soir sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Le visage montré par les hommes de Christophe Galtier inquiète les fans et observateurs du club de la capitale.

La reprise ne se déroule pas forcément comme prévue au PSG. Que ce soit contre Strasbourg au Parc des Princes ou face au RC Lens à l'extérieur, les champions de France n'ont pas montré un super visage. Si le club de la capitale a réussi à s'en sortir face aux Alsaciens, le couperet est tombé face aux Nordistes. Une défaite 3 buts à 1 sans contestation possible. Le PSG comptait néanmoins quelques absents importants pour son déplacement à Lens. Neymar, Leo Messi, Nuno Mendes ou encore Presnel Kimpembe n'étaient pas de la partie. Mais plus que la défaite en elle-même, c'est la manière qui pose problème à de nombreux fans et observateurs du Paris Saint-Germain.

Le PSG, c'est inacceptable

C'est notamment le cas de Nicolas Puiravau, circonspect par la tendance autour du PSG depuis quelques années déjà. « Entre ceux qui sont à ch*er, ceux qui s’en foutent clairement et ceux qui ont 2g dans le sang, ce PSG version 1er janvier m’a régalé. Heureusement que Galtier avait préparé un coup tactique pour jouer sans Messi et Neymar sinon, elles auraient pris cher les divas. Il y a quelque temps, ce genre de défaite me rendait dingue. J’avais envie d’insulter ces divas qui jouent la L1 en marchant. Désormais, je regarde ça limite en rigolant. On va vibrer en LdC en espérant que ça dure. Et on va se faire ch*er le reste du temps. Une défaite en championnat ou une élimination en LdC, ça fait partie de la normalité d’une saison pour tous les clubs. Mais se faire balader par manque d’envie ou se faire sortir en raison d’un mental de U8 dépressif, c’est une chose inacceptable que seul le PSG semble accepter », a notamment indiqué le consultant, qui n'attend déjà plus grand-chose dans la manière pour le club de la capitale sur la scène nationale. En tout cas, les doutes réapparaissent très vite après la trêve internationale et Christophe Galtier et son groupe vont devoir très vite rassurer. La double confrontation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions arrive très vite et le PSG ne semble pas encore prêt.