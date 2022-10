Il est isolé au PSG, l'Espagne annonce le fiasco du siècle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’ambiance est tendue au PSG, où Kylian Mbappé a publiquement fait part de son mécontentement après le match nul de Paris à Reims.

Après le match nul du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Reims en championnat samedi soir (1-1), Kylian Mbappé a fait part de ses états d’âme sur les réseaux sociaux. En publiant « Pivot Gang », en référence à ses déclarations des dernières semaines en Equipe de France, où il se plaignait de jouer comme un véritable avant-centre au PSG, Kylian Mbappé a déclenché la polémique. Au sein du Paris SG, Luis Campos et Christophe Galtier n’ont pas voulu en rajouter en sanctionnant Kylian Mbappé, mais il est clair que l’ancien attaquant de Monaco n'est pas satisfait de la situation actuelle. De plus, son entente avec Neymar et Lionel Messi n’est pas au beau fixe. Une tendance confirmée en Espagne par le journal Marca, qui explique dans son édition du jour que la situation est assez tendue entre les stars de la « MNM ».

Mbappé isolé au PSG, Marca confirme

Le journal confirme qu’un duo Neymar-Messi se détache au sein du trio et que Kylian Mbappé est clairement laissé pour compte. L’attaquant français du PSG a conscience de la situation, d’où son agacement, très perceptible à Reims samedi soir. Et même si Neymar et Messi ont vu plusieurs de leurs proches quitter le PSG cet été à l’instar de Paredes ou Di Maria, ils restent très soudés, voire plus que la saison dernière, ce qui ne fait pas les affaires de Kylian Mbappé sur et en dehors du terrain. Désireux de garder un équilibre dans le vestiaire et une bonne ambiance, Sergio Ramos continue de son côté de jouer les diplomates. Marca dévoile ainsi que l’ex-capitaine du Real Madrid est de plus en plus proche de Kylian Mbappé afin que le natif de Paris ne soit pas trop isolé dans le vestiaire du PSG. Quoi qu’il en soit, la symbiose est loin d’être parfaite au sein de l’équipe de Christophe Galtier, un détail qui pourrait malheureusement pénaliser le PSG dans sa quête de la Ligue des Champions.