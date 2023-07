« ‍Ici c’est Paris ‍», Lucas Hernandez, c’est la catastrophe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En voulant insister sur l'amour de Lucas Hernandez pour le PSG, son nouveau club, alors qu'il est fan de l'OM, le club de la capitale n'a pas réalisé un bel exercice de communication selon Daniel Riolo.

« Je suis né à Marseille, j’ai toujours été marseillais et je le serai toujours ». C’est sans aucune ambiguïté que Lucas Hernandez avait clamé son amour pour l’Olympique de Marseille, il y a quelques années de cela, lorsque l’OM était en finale d’Europa League face à son Atlético de Madrid. Le fils de Jean-François Hernandez, ancien joueur du club provençal, n’a jamais renié son amour pour le club de sa ville natale, même s’il n’a joué qu’en Espagne puis en Allemagne. Forcément, ces paroles sont rapidement revenues sur le devant de la scène quand l’annonce du transfert de Lucas Hernandez vers le PSG a été pressentie, puis officialisée enfin ce dimanche. Les supporters parisiens sont très partagés de voir un fan de l’OM porter les couleurs de leur club favori.

Lucas Hernandez vote pour le PSG face à l'OM

Lors de ses premiers mots avec le maillot du Paris SG sur les épaules, Lucas Hernandez n’a pourtant pas laissé place au doute. Interrogé par Ambre Godillon sur un choix à faire entre l’OM et le PSG, l’international français a coupé court par un virulent « Ici c’est Paris » qui ne laisse pas de place au doute. Il ne sera certainement pas facile de convaincre les supporters qui estiment que Lucas Hernandez n’a pas sa place à Paris, mais le ton est en tout cas donné et le défenseur, connu pour sa virulence et sa hargne, a bien l’intention de montrer qu’il donnera tout pour le club de la capitale. Nul doute qu’il sera attendu au tournant, lui qui sort d’une saison quasiment blanche en raison d’une grosse blessure au genou contractée avec la France pendant la Coupe du monde au Qatar.

L’itw com’ du club de Lucas Hernandez, c’est quoi le truc ? Genre on va prendre les Supp du club pour des idiots jusqu’au bout ? Ça va c’est bon il signe ok mais ne vas pas faire cette sortie ridicule : ici c’est paris … mon dieu quel com’ de balourd ! Quel service com’ cata 😱 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 9, 2023

Cette sortie n’a en tout cas pas convaincu Daniel Riolo, pour qui les supporters sont vraiment pris pour des jambons avec cette communication. « L’itw com’ du club de Lucas Hernandez, c’est quoi le truc ? Genre on va prendre les supporters du club pour des idiots jusqu’au bout ? Ça va c’est bon il signe ok mais ne vas pas faire cette sortie ridicule : ici c’est paris … mon dieu quel com’ de balourd ! Quel service com’ cata », a livré le consultant de RMC, qui estime que le PSG aurait du la jouer profil bas sur cette histoire de rivalité PSG-OM.