Icardi fond au soleil, c'est le choc au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En méforme physique, Mauro Icardi a vécu une dernière saison très difficile. Placé sur la liste des joueurs à vendre par le PSG, l'Argentin n'est pas décidé à se laisser faire et il a entamé un régime. Ce dernier porte déjà ses fruits et séduit la toile.

En Italie, Mauro Icardi avait le statut d'un attaquant de grande qualité, très efficace et craint par les défenses adverses. Mais, ce n'est pas la même vision qu'ont de lui les supporters du PSG. Ceux-ci sont très critiques envers leur attaquant argentin sur les derniers mois. Si sa première saison avait été correcte d'un point de vue comptable, le dernier exercice a été très décevant avec quatre buts inscrits seulement en Ligue 1. Icardi a progressivement glissé sur le banc des remplaçants au PSG, au point d'être considéré comme un indésirable dans l'esprit des dirigeants parisiens.

Pour rester au PSG, Icardi a démarré sa chasse aux kilos

En effet, le club parisien désire se séparer de Mauro Icardi lors de ce mercato estival. Un transfert que ne souhaite pas le principal intéressé. Ce dernier a un contrat jusqu'en juin 2024 dans la capitale et compte bien l'honorer. Mais, plus que profiter de son salaire au PSG, Icardi veut revenir dans le onze de départ très prochainement. Il a entamé un travail physique pour retrouver un poids de forme optimal alors qu'il était ressorti avec des kilos en trop de l'été dernier. Une forme physique qu'il semble déjà avoir retrouvée comme en attestent les photos qu'il a publiées sur les réseaux.

Pas souvenir d’avoir vu Mauro Icardi aussi affûté depuis qu’il est chez nous 😳 pic.twitter.com/GylzDJ6PX0 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 20, 2022

Je vous met celle-ci aussi, qui date d’il y’a 2-3 jours (regardez ses jambes, il a fondu) pic.twitter.com/12yYZvQIGs — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 20, 2022

« Pas souvenir d’avoir vu Mauro Icardi aussi affûté depuis qu’il est chez nous », « Je vous met celle-ci aussi, qui date d’il y’a 2-3 jours (regardez ses jambes, il a fondu) », a notamment publié PSG Community, un compte très actif et influent de supporters parisiens. Des supporters aux anges de revoir leur attaquant à pareil fête et qui rêvent déjà de le revoir en action la saison prochaine. Toutefois, ce sont les dirigeants et le futur staff parisien qui devront être convaincus par Mauro Icardi, sous peine de départ ou de placard doré pour l'Argentin dès août prochain.