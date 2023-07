Harry Kane et Xavi Simons, l'idée spectaculaire du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, le PSG a obtenu la signature de Xavi Simons, lequel a donc quitté dimanche le PSV Eindhoven. Mais, le jeune milieu de terrain néerlandais pourrait rapidement lâcher Paris pour être intégré à une opération spectaculaire lors de ce mercato.

Dans une opération que personne n'avait vue venir aussi rapidement, le PSV a officialisé ce week-end le départ de Xavi Simons, qui était en plein stage de préparation, et sa signature à Paris. Mais, le jeune international néerlandais a décidé de lier son avenir parisien à la présence ou non de Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine. Simons le sait, si les deux stars restent, alors il sera sur le banc de touche. Après une superbe saison à Eindhoven (19 buts en championnat), le joueur de 20 ans estime que cette fois, il mérite une vraie chance au PSG. Aussitôt, un prêt a été évoqué du côté de Leipzig, et Xavi Simons devrait s'exprimer ce lundi après-midi. Cependant, un spécialiste du mercato, Gianluca di Marzio, a lui d'autres informations.

Tottenham et le PSG discutent pour Harry Kane

Le journaliste italien affirme en effet que le Paris Saint-Germain pourrait inclure Xavi Simons dans le transfert d'Harry Kane. « Le Paris Saint-Germain tente de revenir dans la course pour signer Harry Kane. Mais, c'est difficile, car les Spurs négocient avec le Bayern Munich depuis des semaines au sujet de l'attaquant international anglais. Le PSG aimerait insérer Xavi Simons pour réduire le coût de l’opération avec Tottenham », explique Gianluca di Marzio, qui n'est pas d'un optimisme débordant concernant la suite de cette éventuelle opération, le Bayern Munich ayant mis une grosse pression dans le dossier Kane. Dans le même temps, des médias anglais assurent, eux, que Manchester United va également se rapprocher du PSG au sujet du milieu de terrain néerlandais.

Les Red Devils pensaient déjà à Xavi Simons avant qu'il ne quitte le PSV Eindhoven, et ils envisageaient même un transfert. Désormais, ils devront se tourner vers Paris, où les conditions risquent d'être plus complexes. Quoi qu'il en soit, on va rapidement en savoir plus, le joueur néerlandais ayant annoncé qu'il allait sortir de son silence dans les prochaines heures. De son côté, Harry Kane reste éloigné des rumeurs, la star anglaise étant partie en stage en Australie avec ses coéquipiers de Tottenham comme si de rien n'était.