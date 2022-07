Gueye bientôt vendu, le PSG touche au but

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se montre particulièrement actif depuis le début du marché des transferts. L'un des chantiers prioritaires de Luis Campos reste les ventes. Une porte de sortie est proche d'être trouvée pour Idrissa Gueye.

Très actif depuis son arrivée au PSG en tant que directeur sportif, Luis Campos sait que le travail sera long cet été au mercato. En plus des arrivées à négocier, le Portugais, aidé par Antero Henrique, doit se pencher sur les ventes. Un chantier immense au vu du nombre de joueurs indésirables au sein du club de la capitale. Selon Foot Mercato, les champions de France veulent d'ailleurs envoyer un signal fort en privant de tournée au Japon sept ou huit joueurs invités à partir. Le média français annonce un nom certain : Layvin Kurzawa. Pour les autres, le suspense est là même si Idrissa Gueye pourrait bien en faire partie, à moins qu'il ne soit déjà plus au PSG d'ici le 15 juillet prochain, date de départ au Japon.

Gueye, une vente imminente en Turquie ?

L’appel du pied de Bafé Gomis pour convaincre Gueye de le rejoindre à Galatasaray. 👀🇹🇷 pic.twitter.com/SDvVaUpBin — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 11, 2022

En effet, Foot Mercato indique que Galatasaray apprécie beaucoup le profil du Sénégalais. A tel point que le club turc a déjà fait une offre de 5 millions d'euros au PSG pour racheter la dernière année de contrat qui lie Gueye au club de la capitale. Un montant jugé insuffisant par Luis Campos et la direction francilienne. Bonne nouvelle néanmoins, Galatasaray est plus que motivé à l'idée de trouver un accord avec le PSG. Foot Mercato annonce une rencontre ce mardi entre dirigeants français et turcs pour tenter de trouver une solution pour le champion d'Afrique, qui a semble-t-il déjà unfollow le PSG sur Instagram. De son côté, Bafétimbi Gomis a lui liké une photo d'un compte français de Galatasaray demandant à Gueye de signer pour le club d'Istanbul. Tous les astres sont donc alignés pour voir l'ancien d'Everton quitter prochainement le navire parisien. Arrivé en 2019 au PSG en provenance des Toffees contre un chèque de 28 millions d'euros, Gueye a disputé 110 matchs avec les champions de France. Milieu de terrain généreux dans l'effort, le Sénégalais n'a cependant pas mis tout le monde d'accord, affichant des limites techniques et tactiques qui ont fait grincer quelques dents.