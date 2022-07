PSG : Paris fait tout pour refourguer Gueye et Danilo

Dans : PSG.

Pour continuer à renforcer son entrejeu en vue de la saison à venir, le Paris Saint-Germain va devoir se séparer de certains milieux de terrain, à l’image d’Idrissa Gueye ou de Danilo Pereira.

Désormais en place à la tête de la direction sportive du club de la capitale française, Luis Campos et Christophe Galtier ont commencé leur premier chantier : bâtir un milieu de terrain cinq étoiles. La semaine passée, le PSG a fait un grand pas vers cet objectif-là en recrutant Vitinha, débarqué en provenance du FC Porto en l’échange d’un chèque de 40 millions d’euros. Après ce joli recrutement, Paris ne compte toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. Puisque dans les jours à venir, Campos espère bien finaliser l’arrivée de Renato Sanches (LOSC), tout en négociant avec Nice pour Khéphren Thuram. Sauf que pour arriver à ses fins, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi va d’abord devoir faire de la place dans l’entrejeu. Après s’être séparé de Xavi Simons, le PSG va effectivement devoir dégraisser son milieu de terrain. Et selon les informations de L’Equipe, Idrissa Gueye et Danilo Pereira sont les deux principaux éléments poussés vers la sortie.

Gueye et Danilo sont proposés partout

🔴 Le PSG tente de placer Julian Draxler, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Danilo Pereira dans des opérations pour faire baisser des montants. 💰



Bien que des ventes soient privilégiées, le club sait qu’il ne pourra pas faire de miracles avec Icardi et Wijnaldum.



(L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 9, 2022

Disposant d’une bonne valeur marchande, les deux trentenaires ne font pas partie des plans de Galtier en vue de la saison à venir. Pour arriver à se séparer du Sénégalais et du Portugais, le PSG cherche à les intégrer dans des deals pour faire baisser les prix de certains transferts. Autant dire qu’ils vont régulièrement être proposés aux clubs avec lesquels Paris est en négociations pour certains éléments. Quoi qu’il en soit, le PSG devra trouver une porte de sortie à plusieurs de ses joueurs pour dégraisser son effectif et pour gratter de la masse salariale. Une mission que Campos devra réaliser avec l’aide d’Antero Henrique, avec l’ambition de faire mieux que Leonardo, qui n’avait pas réussi à vendre beaucoup d’éléments lors des derniers marchés des transferts…