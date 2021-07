Gros malaise avec Mbappé, Anelka se fâche

Dans : PSG.

Nicolas Anelka n’a pas vraiment apprécié la retranscription de ses propos sur l’avenir de Kylian Mbappé, et il l’a fait savoir.

Le futur de Kylian Mbappé est un sujet sensible, brûlant même. Restera, ne restera pas, prolongera ou pas, ces questions sont sur toutes les lèvres cet été, encore plus depuis l’élimination de l’Équipe de France. Le natif de Bondy n'a toujours pas pris de décision. Nicolas Anelka a mis les pieds dans le plat ce lundi matin dans une chronique pour The Athletic. L’ancien joueur du PSG conseillait à son compatriote de quitter la Ligue 1 pour prétendre sérieusement au Ballon d’Or. Le papier a évidemment fait énormément réagir, surtout les supporters parisiens. Nicolas Anelka a rapidement mis les choses au clair sur Instagram. Pour lui, ses propos ont été mal retranscrits par le journaliste du média spécialisé. Il ne jouait pas les conseillers mais distillait seulement un avis au cours d'une interview.

« De réponses à des questions sur Mbappé, c'est devenu une lettre ouverte à Mbappé. De "un jour il faudra qu'il se mesure aux autres dans un autre championnat", c'est devenu il faut qu'il parte du PSG à la fin de son contrat 2022 ! Si je dois m'adresser à Kylian directement, j’ai un téléphone. Je n'ai aucun conseil à donner à Kylian... il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. J'ai juste répondu aux questions du journaliste et j'ai employé la troisième personne ! Donc moi Nicolas Anelka je vais écrire une lettre ouverte à un joueur ? Un jour, il partira pour se confronter aux meilleurs... Ne mettez pas de date à ma place ! Dans cette interview, mon avis a été transformé en conseil ! J'ai dit il y a quelques semaines qu'il n'était pas obligé de partir de Paris pour gagner la Ligue des champions, ce n'est pas pour dire le contraire aujourd'hui ! Mais la prochaine fois, je vais lui envoyer une carte postale aussi ! », a lâché Nicolas Anelka, un brin énervé par le bad buzz engendré par cette interview.