PSG : Anelka pousse Mbappé à quitter la France

Quitte à faire bondir les supporters du Paris Saint-Germain, Nicolas Anelka est persuadé que dans le cadre de sa carrière, Kylian Mbappé a intérêt à ne pas prolonger au PSG, la Ligue 1 française n'étant pas un championnat à la hauteur de son talent.

La langue de bois, ce n’est pas vraiment le style de Nicolas Anelka, et cela a même valu quelques soucis dans le passé à l’ancien attaquant international tricolore. Et ce n’est pas en 2021 que l’ami de Raymond Domenech et de l’Equipe va changer de style, même si cela va lui valoir encore quelques critiques acerbes. Interrogé par le média spécialisé The Athletic sur l’avenir de Kylian Mbappé, Nicolas Anelka n’a aucune hésitation, pour lui le champion du monde 2018 doit rapidement quitter le Paris Saint-Germain s’il veut prétendre au Ballon d’Or un jour. Pour l’ancien joueur du PSG, la Ligue 1 ne permet pas à un footballeur d’être un postulant sérieux à ce trophée individuel. Et après le Parc des Princes, Mbappé doit enthousiasmer d’autres stades européens estime Anelka.

« Si vous visez les plus grandes distinctions, vous devez quitter le PSG à un moment donné. Tout ce que vous ferez à Paris sera bien, mais il y aura toujours quelqu’un pour dire : « ce que tu as fait avec le PSG c’était bien, mais c'était seulement en France. Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, tu n’as donc pas affronté les meilleurs joueurs des meilleurs championnats (…) Si vous voulez remporter le Ballon d'Or et jouer dans la cour de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, vous devez rivaliser avec les meilleurs. Vous ne pouvez pas dire que vous rivalisez avec les meilleurs quand vous êtes au PSG. Le championnat français n'est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que la ligue la plus difficile c’est la Premier League. Donc, si vous voulez être l'un des meilleurs, alors faites ce que vous faites à Paris, mais dans des clubs comme Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou allez en Espagne à Madrid ou à Barcelone. Ou peut-être l'Italie », fait remarquer Nicolas Anelka, qui conseille à Kylian Mbappé d’aller se frotter à une concurrence plus vive afin de montrer qu’il mérite bien toutes les louanges qu’il a reçues de toute l’Europe. Du moins avant l’Euro.