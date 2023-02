Galtier viré, Zidane refusera le PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier est sous pression maximale au PSG avant la Ligue des Champions. La solution Zinedine Zidane trotte dans la tête des dirigeants qataris, qui risquent de se heurter à un mur.

L’ambiance est montée d’un cran au Paris SG et ce n’est pas parce l’engouement est total à l’approche de la reprise de la Ligue des Champions. La dernière défaite face à l’OM ce mercredi soir a confirmé que la formation parisienne n’était pas dans une bonne période. Le contre-coup de la Coupe du monde, les balbutiements tactiques, les prestations individuelles inégales et l’absence de Kylian Mbappé font trembler le PSG avant le choc face au Bayern Munich. Mis au sommet de la pyramide en début de saison, Christophe Galtier déchante clairement et sait bien que son avenir ne tient qu’à un fil s’il ne parvient pas à répondre aux exigences du club en Ligue des Champions.

Coup de chaud pour Galtier

En dépit du soutien affirmé de Luis Campos, avec qui il est totalement solidaire, Galtier ne résistera pas à une élimination en Ligue des Champions. Et même un match aller raté face au Bayern pourrait largement remettre en cause sa place sur le banc du Parc des Princes selon la presse espagnole. La situation est bien évidemment encore plus chaude depuis que Zinedine Zidane a vu la porte de l’équipe de France se fermer cet hiver, avec la prolongation de contrat longue durée de Didier Deschamps. Le nom de l’entraineur français, qui fait rêver le Qatar depuis des années, apparait inévitablement comme un possible successeur de Christophe Galtier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Et pourtant, rien n’est fait, car « Zizou » n’est pas du genre à dire oui à n’importe quel projet. Sans club depuis bientôt deux ans, il a déjà refusé de nombreuses propositions, y compris de prestigieux clubs de Premier League. Sa difficulté avec l’anglais et sa volonté de ne pas arriver dans un projet en tant que pompier est importante à ses yeux. C’est aussi pour cela que, d’après le journaliste Eduardo Inda, le champion du monde 1998 refusera de rejoindre le Paris SG en cours de saison si jamais le poste était vacant. Il ne compte pas arriver dans un club en urgence, avec une équipe qu’il n’a pas choisie, et subir ainsi un vestiaire fracturé et une situation qu’il ne maitrisera pas.

Chelsea et le Real sont sur le coup

S’il ne dit pas non au PSG, Zidane ne pourrait donc venir qu’à la fin de la saison, même si Christophe Galtier était accompagné plus tôt que prévu vers la sortie. Pour le moment, cela reste de la fiction, car Paris a toujours de grandes ambitions en Europe et en France, et Galtier a toujours le soutien de ses supérieurs. Mais le vent peut tourner et Nasser Al-Khelaïfi n’hésite jamais à trancher quand la situation ne lui convient pas. Au point de forcer Zidane à venir plus tôt que prévu sur le banc du PSG ? Cela ne semble pas être la volonté du Français, qui sait qu’il pourrait avoir plusieurs offres de taille cet été. A commencer par le Real Madrid, qui ne se voit pas forcément continuer avec Carlo Ancelotti. Ou Chelsea, qui selon OK Diario a envie de lui proposer le plus gros contrat jamais effectué à un entraîneur avec 50 millions d’euros par saison.