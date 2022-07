Galtier, Pochettino, le PSG ne fera rien ce week-end

Si des supporters du PSG étaient impatients de connaître leur nouvel entraîneur, ils devront ronger leur frein pour la totalité du week-end. Malgré le départ acté de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne sera pas encore officialisé.

Une autogestion ou presque. Lundi, les joueurs du PSG doivent reprendre le chemin de l'entraînement mais cela se fera sans technicien pour les commander. En effet, même si la nomination de Christophe Galtier ne fait pas de doute, personne n'est encore entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Une chose est sûre, le cas Mauricio Pochettino est déjà réglé. Son départ ainsi que les négociations pour ses indemnités sont de l'histoire ancienne. Il ne manque plus qu'à communiquer officiellement cette séparation puis révéler la future association avec Christophe Galtier.

On pourrait penser que le club parisien accélère pour donner le plus vite possible aux joueurs leur futur entraîneur mais ce n'est pas le cas. Selon les informations de l'Equipe, il n'y aura pas d'avancées ce week-end ni même lundi pour les tests physiques d'avant-saison. Les supporters parisiens devront patienter jusqu'à mardi au moins pour être assuré de l'arrivée de Christophe Galtier.

Paris Saint-Germain, finally set to part ways with Mauricio Pochettino. Full agreement in place between the two parties, document details to be completed in the coming hours and then it will be official. 🚨🇦🇷 #PSG



Christophe Galtier, to be unveiled as new PSG manager next week. pic.twitter.com/SRjW5eM79O