Galtier devant la police, il n'a pas peur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était à Nice, Christophe Galtier devrait être entendu rapidement par la police. Et l'entraîneur du PSG semble serein alors que rien ne semble devoir étayer ces accusations.

En passe de se faire limoger par le Paris Saint-Germain, moyennant le paiement de son année de salaire, soit quelques millions d’euros, Christophe Galtier n’aura pas rendez-vous avec ses employeurs. Selon Le Parisien, le technicien de 56 ans devrait en effet être très rapidement par les enquêteurs suite aux accusations de Julien Fournier. Ce dernier a affirmé dans un mail envoyé à un patron de l’OGC Nice que Galtier aurait tenu des propos racistes devant lui. En réponse à cela, l’ancien coach du Gym a porté plainte contre Daniel Riolo et Romain Molina, qui avaient relayé ces accusations. Mais la police a tout de même déclenché une enquête sur le contenu du courrier électronique. Après avoir entendu des membres du club azuréen, les enquêteurs ont souhaité attendre la fin de saison pour recevoir Christophe Galtier. Et ce sera bientôt le cas, sans que cela inquiète particulièrement ce dernier.

Galtier n'a pas peur de l'enquête en cours

Affaire Galtier: enquête préliminaire pour "discrimination" et perquisitions à l'OGC Nice (procureur) #AFP pic.twitter.com/6GCH37n1Gs — Agence France-Presse (@afpfr) April 14, 2023

Le quotidien francilien explique que du côté de Christophe Galtier, on aborde cette rencontre avec la police de manière plutôt sereine. « Galtier a toujours nié les propos que lui prête Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de Nice. Il a laissé la justice faire son travail et ne semble pas particulièrement inquiet, constatant que l’affaire n’a, jusqu’à présent, que très peu évolué. En échangeant régulièrement avec son avocat, Me Olivier Martin, il a pu préparer sereinement sa défense et se concentrer sur ce qu’il allait indiquer aux enquêteurs », expliquent les journalistes du Parisien. Une fois que cela sera réglé, l'entraîneur français pourra alors se chercher un club, son nom étant évoqué à l'étranger, et notamment en Italie où son parcours était déjà suivi de près avant même qu'il ne signe au PSG en 2022.