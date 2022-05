Fofana, Thuram, la révolution du PSG passe par la L1

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au PSG, le milieu de terrain reste le plus grand chantier de l'équipe depuis plusieurs saisons. Les dernières recrues arrivées de toute l'Europe aux mercatos n'ont pas donné satisfaction. Et si c'était finalement en Ligue 1 que le PSG trouvait son bonheur ?

Qu'il est loin le temps où le Paris-SG régnait sur l'entrejeu avec son trio Blaise Matuidi-Thiago Motta-Marco Verratti. Depuis le départ des deux premiers, puis celui d'Adrien Rabiot, Verratti semble esseulé dans l'effectif parisien. Les dirigeants parisiens ont bien essayé de lui amener du renfort mais leur recrutement n'a pas porté ses fruits. Lassana Diarra, Leandro Paredes et l'été dernier Georginio Wijnaldum n'ont pas réussi à combler ce qui est devenu le point faible du PSG. Au point où, sous Thomas Tuchel, on a même vu Marquinhos devoir venir occuper le poste de sentinelle du milieu de terrain dans les grands matches.

Le PSG veut un numéro 8 et Seko Fofana correspond

Au vu des difficultés entrevues cette saison et des résultats décevants notamment en Ligue des champions, il devient primordial pour le PSG de rectifier le tir au prochain mercato estival. Stars mondiales ou jeunes prometteurs, le PSG va fouiller dans tout le marché européen pour trouver l'homme idéal. Le Parisien révèle que le club parisien cherche plutôt un numéro 8, un « box to box » capable de marquer des buts comme Matuidi à l'époque. Le quotidien francilien précise que les recherches parisiennes ont démarré...en Ligue 1.

🚨 Paul Pogba 🇫🇷 ne cache pas en privé son envie de rejoindre le PSG, qui cherche à recruter un numéro 8 cet été pour renforcer son milieu.



Le fait qu’il ait été blessé à plusieurs reprises ces derniers mois pèsera lourd dans la réflexion des dirigeants.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 3, 2022

Si Paul Pogba, libre l'été prochain, reste la priorité du PSG, ses blessures récurrentes effraient le club parisien. C'est ainsi qu'à Paris on regarde aussi dans les régions françaises. Natif de Paris, Seko Fofana (sept buts en Ligue 1) correspond au profil recherché. Le Lensois n'a toutefois jamais évolué en coupe d'Europe. Cela n'est pas le cas d'Aurélien Tchouaméni mais le Monégasque est plus intéressé par l'étranger que le PSG. Paris regarde aussi à Nice avec Khephren Thuram, le joueur prometteur de 21 ans qui manque un peu de densité physique à l'heure actuelle. Trois pistes scrutées dans la capitale en parallèle du réseau italien de Leonardo. Car, Nicolo Barella mais surtout Sergej Milinkovic-Savic sont visés. Le Serbe coche toutes les cases pour le moment et reste, avec Pogba, la piste la plus chaude du PSG.