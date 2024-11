Feu vert, le PSG fonce sur Richard Rios

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG suit de près le milieu colombien de Palmeiras Richard Rios. Le club paulista avait refusé de le céder l'été dernier malgré l'approche concrète du PSG. La donne sera bien différente en janvier.

Il est l'homme providentiel, celui espéré par les supporters parisiens pour éjecter Fabian Ruiz du onze titulaire pour de bon. A 24 ans, Richard Rios a déjà montré l'étendue de son talent au football brésilien mais également sud-américain. Il a décroché deux titres de champion du Brésil, l'un avec Flamengo en 2020 et l'autre avec Palmeiras en 2023. Le second titre est le plus marquant car Rios a vraiment pesé sur le jeu de son équipe avec sa technique très propre. Des qualités qui feraient du bien au PSG. Les Parisiens l'ont bien compris, essayant de recruter Richard Rios l'été dernier avec une offre à 20 millions d'euros. Cependant, Palmeiras avait coupé court aux négociations.

Palmeiras ne retiendra pas Rios cet hiver

Le club paulista a refusé de vendre son joueur avant la fin du championnat, laquelle est prévue pour décembre 2024. A cette date, tout sera possible pour Richard Rios. Le transfert du Colombien pendant le prochain mercato hivernal est une option très crédible. Cela est confirmé par le média du pays natal de Rios LaFM mais aussi par l'entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Richard 🇨🇴🇧🇷 (@richardrios.m)

« Je ne sais pas s'il restera tous l'année prochaine. Nous étions l’une des équipes à avoir fait le plus de changements pendant l’intersaison dernière », a lâché pessimiste le coach brésilien. Tout indique que Rios fera très rapidement le grand saut en Europe. Si West Ham et la Fiorentina sont aussi sur les rangs, le PSG est bien le grand favori pour recruter Richard Rios selon les médias locaux. Luis Campos n'a plus qu'à peaufiner sa future offre car cette fois, la porte est grande ouverte.