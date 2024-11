Le PSG futur champion, Luis Enrique demande du respect

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain a remporté une nouvelle victoire en Ligue 1, cette fois sur la pelouse d’Angers. Une différence notable d’efficacité avec la Ligue des Champions, et Luis Enrique a tenté de justifier ce constat, évoquant les parcours de Monaco et Brest en C1.

Le Paris Saint-Germain continue son cavalier seul en tête de la Ligue 1. Malgré une équipe remaniée, le groupe de Luis Enrique a plié l’affaire dès la mi-temps à Angers (2-4), avec les doublés de Lee Kang-in et Bradley Barcola. Une différence d’efficacité assez notable est constatée entre le championnat et la Ligue des Champions. En C1, après quatre journées, le club de la capitale a tenté quatre-vingt un tirs pour seulement trois buts marqués, et se retrouve provisoirement éliminé de la compétition à mi-chemin avec quatre points récoltés. Interrogé à ce sujet en conférence de presse après la victoire contre le SCO, le coach espagnol a tenu à prendre exemple sur deux autres clubs français, Brest et Monaco, qui sont dans les quatre premières places du classement de la Ligue des Champions.

Luis Enrique encense le niveau de la Ligue 1

L’ancien sélectionneur de l’Espagne a comparé le niveau du PSG avec d’autres équipes engagées en Ligue des Champions cette saison : « Brest et Monaco jouent en Ligue des Champions, n’est-ce pas ? Ils ont marqué bien plus de buts que nous dans une compétition qui se joue sur une période plus courte. Il est évident que cela se passe très bien pour Brest et Monaco, et j’en suis d’autant plus content parce que cela permet à tout le monde de voir que le niveau du championnat français est très élevé. Mais cela arrive parfois en football, de manière générale. De notre côté, nous tentons de changer les choses. Nous allons les changer, j’en suis sûr, parce que la qualité des joueurs est là», a-t-il développé. Les Parisiens n’ont plus que quatre matchs pour sauver leur parcours en Ligue des Champions, avec trois déplacements dont un sur la pelouse du Bayern Munich ainsi que la réception de Manchester City lors de l’avant-dernière journée en janvier 2025.