Facebook en panne et le PSG battu, Neymar se marre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Facebook et Instagram sont victimes d'une panne mondiale ce lundi soir et cela a permis à Neymar de faire une bonne blague en revenant sur sa prestation lors de la défaite PSG à Rennes.

Tandis qu’en France sa forme physique et ses sorties nocturnes parisiennes suscitent bien des interrogations, Neymar a visiblement décidé de prendre tout cela à la légère, au point même de presque s’amuser de la défaite du PSG dimanche à Rennes. Fervent utilisateur des réseaux sociaux, le joueur brésilien a constaté, comme tout le monde, que Facebook et Instagram étaient en panne ce lundi. Un souci technique mondial qui cependant ne touche pas Twitter, grand gagnant provisoire de ce bug planétaire.

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

C’est donc via ce réseau social que Neymar, qui a tout de même 57,4 millions de followers rien que sur Twitter, a décidé de lancer une petite vanne en évoquant Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Facebook, à qui Instagram appartient aussi. « Il y a juste le week-end de Zuck et le lien qui a mal tourné ou celui de quelqu’un d’autre aussi ? », s’est interrogé, avec des smileys de rire aux larmes, Neymar. En réponse à ce message, certains supporters du Paris Saint-Germain ont fait comprendre à la star brésilienne qu'il serait plus judicieux pour lui de se faire remarquer positivement sur les terrains de Ligue 1 plutôt que d'animer les réseaux sociaux. Pas certain toutefois que cela fasse changer l'ancien joueur du Barça, lequel est toujours autant attiré par les réseaux sociaux et les activités en ligne.