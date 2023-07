Face à Mbappé, le PSG se dégonfle déjà

Dans : PSG.

Pour la première fois depuis que QSI a racheté le PSG en 2011, Nasser Al-Khelaifi a haussé le ton avec un joueur. En donnant un ultimatum à Kylian Mbappé, le président qatari met la pression sur le joueur. Cependant, NAK n'ira pas au clash.

« Kylian doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. » Le président du Paris Saint-Germain a surpris tout le monde en répondant aussi brutalement à une question sur l’avenir de Kylian Mbappé. Six ans après avoir payé 180 millions d’euros à l’AS Monaco, Nasser Al-Khelaifi estime que la république des joueurs doit cesser dans la capitale, y compris lorsqu’il s’agit de celui qu’il considère comme « le meilleur footballeur du monde actuellement. » Pour l’instant, le clan Mbappé n’a pas répondu à ce missile venu du PSG, même s’il ne fait aucun doute que cela cogite depuis 24 heures du côté des communicants qui entourent l’attaquant. Car une date a été fixée par NAK, et il faut désormais savoir ce que fera Paris si l’international continue à dire qu’il sera au PSG la saison prochaine sans prolonger son contrat.

Dans un passé pas si lointain, et face à ce même genre de refus, Nasser Al-Khelaifi s’était montré intransigeant avec Adrien Rabiot. Mis sur la touche pendant plus de six mois pour ne pas avoir voulu signer une prolongation, le milieu de terrain avait même fait appel à la justice, et gagné, en réclamant de toucher sa prime d’éthique, que le PSG avait supprimée après que Rabiot like un message de Patrice Evra après l’élimination de Paris par Manchester United. Évidemment, nous n’en sommes pas là entre Kylian Mbappé et les champions de France, mais l’ambiance sera tendue si le joueur ne cède pas à son employeur. Toutefois, le Qatar a déjà tranché et si le ton d’Al-Khelaifi a été musclé, ce dernier pourrait se dégonfler.

Le PSG sévère avec Mbappé ?

Ce jeudi, le quotidien L’Equipe précise qu’une réflexion a déjà été menée par le Paris Saint-Germain sur l’attitude à tenir en cas de refus de prolonger de Kylian Mbappé et d’une attitude similaire si un transfert à Madrid lui est proposé. Les choses sont claires, le numéro 7 n’aura aucune sanction et sera totalement à la disposition de Luis Enrique tout au long de la saison. Il est vrai que se priver d'un joueur aussi fort, et aussi coûteux (72 millions d'euros par saison), serait un peu suicidaire pour le PSG. Mais si Nasser Al-Khelaifi plie face à Mbappé, sa communication légèrement brutale et menaçante tombera brutalement à l'eau, tout comme son autorité. Fin juillet, on en saura plus sur ce feuilleton de l'été.