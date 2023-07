Deux semaines pour prolonger, le PSG fixe un ultimatum à Mbappé

Dans : PSG.

Après avoir haussé le ton lors d'une conférence de presse, Nasser Al-Khelaifi a précisé sa pensée concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Le président ouvre la porte à un départ de la star française s'il refuse de prolonger d'ici le 20 juillet.

Nasser Al-Khelaifi s’est présenté avec trois heures de retard lors de la conférence de presse pour la présentation de Luis Enrique, mais visiblement le dirigeant qatari du PSG avait des choses à dire sur Kylian Mbappé. Face aux médias, il a clairement fait savoir qu’il refusait de voir le vice-champion du monde 2022 partir librement dans un an, rappelant que Mbappé avait dit dans le passé qu’il ne voulait pas partir dans ces conditions de Paris. Mais, après ce numéro, Al-Khelaifi s’est entretenu à part avec le journaliste du Parisien à qui il avait déjà fait des confidences l’an dernier. Cette fois, le patron du Paris Saint-Germain a fixé une date limite pour trouver un accord avec Kylian Mbappé, ou alors le club étudiera les offres de transferts.

Le PSG veut une réponse très rapide de Mbappé

En l’espace de quelques heures, la température est devenue caniculaire concernant celui qui a porté le PSG vers le titre de champion de France cette saison. Nasser Al-Khelaifi veut désormais passer à la vitesse supérieure. « J’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair », a prévenu, dans le quotidien francilien, un Nasser Al-Khelaifi clairement très remonté.

« S’il ne veut pas signer dans les deux semaines, la porte est ouverte » : Al-Khelaïfi menace Mbappé

Actuellement à Miami, Kylian Mbappé a probablement reçu le message de son patron 5 sur 5. L'attaquant français maîtrise trop bien sa communication pour ne pas rapidement faire savoir, d'une manière ou d'une autre, sa façon de penser suite à cet ultimatum. Du côté de l'Espagne, la presse se régale de cet épisode qui confirme que le départ de Mbappé pour le Real Madrid dès ce mercato est très probable. L'été s'annonce bouillant au Paris Saint-Germain, et dans deux semaines on devrait avoir la réponse à ce sujet très sensible, le joueur tricolore étant la pièce maitresse du PSG.