Esp : Neymar au PSG, le négociateur du Barça prend la porte !

Raül Sanllehi n'est pas le dirigeant le plus connu du FC Barcelone, mais son départ imminent fait grand bruit ce samedi en Catalogne. En effet, présent au Barça depuis 15 ans, c'est lui qui gérait les négociations lors du mercato et il avait notamment largement contribué à faire signer Neymar en 2013. Après avoir réussi à garder la star brésilienne à Barcelone l'été dernier, alors que le PSG avait tenté un premier assaut, Raül Sanllehi a échoué lors du dernier mercato, Neymar Jr rejoignant finalement le Paris Saint-Germain dans les conditions que l'on sait. Il avait également contribué aux discussions avec Nice pour faire venir Jean-Michaël Seri, le feuilleton se terminant par un refus à l'ultime minute du Barça de faire venir le joueur azuréen.

Après quelques semaines de réflexion, celui qui s'occupait de toutes les discussions lors du mercato catalan a décidé de quitter le Barça. Et selon Marca, si Raül Sanllehi est parti, c'est qu'il ne se reconnaît plus du tout dans les nouvelles méthodes de travail mises en place au sein du FC Barcelone. Un accord amiable devrait rapidement être trouvé pour une rupture entre Raül Sanllehi et le Barça. Une page de l'histoire du club catalan va donc se tourner.