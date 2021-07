Esp : Le PSG abandonne le dossier Lionel Messi

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a souvent été cité comme un point de chute possible si Lionel Messi devait quitter le FC Barcelone. Cependant, les dirigeants du PSG ont désormais renoncé au joueur argentin.

Depuis un an, et son annonce fracassante concernant son désir de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi souffle le chaud et le froid avec le club catalan. Si l’élection de Joan Laporta a redonné l’espoir aux supporters barcelonais de voir la star argentine prolonger son contrat, les choses ne se sont pas tout à fait déroulés comme le Barça le pensait. Car au 1er juillet Lionel Messi s’est retrouvé totalement libre de signer où il souhaitait malgré la confiance répétée du président catalan. Bien évidemment, compte tenu des circonstances, le nom du Paris Saint-Germain a rapidement été évoqué comme un possible club pour accueillir Leo Messi, d’autant plus que Leonardo avait reconnu que forcément cette situation l’interpellait. Outre le PSG, Manchester City était également évoqué dans ce qui peut être le transfert de l’année.

Cependant, tout le monde semble avoir compris que le retard de la signature de Lionel Messi avec le FC Barcelone est uniquement causé par l’état catastrophique des finances du club espagnol. Placé dans l’obligation de vendre des joueurs pour payer Leo Messi, Joan Laporta ne peut plus trop cacher la réalité. Et selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain a tourné la page d’une possible signature de Lionel Messi, même si on l’a vu lors de la récente finale de la Copa America, la Pulga est restée très proche de Neymar. Leonardo a donc rangé ce dossier dans ses archives, même s'il est prêt à le ressortir au cas où le Barça s'avérait incapable de financier la prolongation du sextuple Ballon d'Or.