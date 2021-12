Encore un trophée qui fait parler pour Lionel Messi et le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas forcément dans la période la plus faste de sa carrière, Lionel Messi a tout de même récolté un Ballon d’Or en cette fin d’année 2021.

Et ce vendredi, l’UEFA lui a décerné une autre récompense, celle du plus beau inscrit lors de la phase de poule. Il s’agit bien évidemment de son solo face à Manchester City, avec un relai parfait signé Kylian Mbappé, pour un but qui a fait le tour de la planète. Soumis aux votes des internautes, les plus belles réalisations de cette phase de poule ont permis donc de désigner la frappe du numéro 30 du PSG comme le plus somptueux avec 22 % des votes, devant le tir lointain de Thiago Alcantara avec Liverpool (14 %) et encore une fois Robert Lewandowski avec sa volée acrobatique contre le Dynamo Kiev (13 %). Un but de prestige qui a donc marqué les esprits, même si comme d’habitude, quelques esprits chafouins ont fait la fine bouche.

𝗟𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 remporte le But de la phase de groupes de la @ChampionsLeague ! 🏆⚽️ pic.twitter.com/D4tcsl4bjz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 17, 2021

Même chez les supporters du Paris SG, on estimait qu’on pouvait trouver mieux : « Objectivement il est beau mais y'a mieux ». De quoi générer quelques réactions similaires à celles qui ont suivi la désignation de Lionel Messi comme Ballon d’Or, où on estime que le nom de l’Argentin pèse beaucoup au moment de voter. « C’est scandaleux, ce but il est même pas top 10 normalement mais bon vu que c’est Messi qui l’a mis », pestait ainsi un internaute, pas du tout convaincu qu’il s’agisse du plus beau de la Ligue des Champions jusqu’à présent. En tout cas, le Paris SG, qui n’a pas pu mettre en avant beaucoup d’exploits de Lionel Messi en cette première partie de saison, en a profité pour diffuser sur ses réseaux ce but digne des plus grandes heures de La Pulga.