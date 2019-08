PSG : Neymar, Dembélé… Le Barça voit Paris se tourner les pouces

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Contrairement à ce qu’indiquait la presse catalane un peu plus tôt dans la journée, le FC Barcelone n’a pas totalement perdu espoir dans le feuilleton Neymar.

En réalité, le club espagnol tente de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, dont la contre-proposition a été refusée. Certaines sources affirment que les Parisiens réclamaient 215 M€ en cash, alors que Catalunya Radio évoque un montant de 135 M€, plus les transferts d’Ivan Rakitic et de Jean-Clair Todibo ainsi que le prêt d’Ousmane Dembélé pour une saison. Quoi qu’il en soit, le deal est impossible pour le Barça, ni pour l’ailier français que Paris n’a pas réussi à convaincre. Et c’est justement ce qui agace le Barça.

Selon les informations de Sport, Barcelone considère que l’opération est « entre les mains du PSG ». Les Blaugrana estimeraient que leurs homologues de Ligue 1 n’ont pas suffisamment insisté pour séduire l’international tricolore, décrit comme la clé du transfert de Neymar. Reste à savoir si la direction francilienne acceptera de revenir à la charge pour satisfaire le Barça. Rien n’est moins sûr… En tout cas, Barcelone y croit. « Jusqu'au 2 septembre à 23h59, il reste du temps », a indiqué une source du club.