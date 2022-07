Ekitike met tout le PSG à ses pieds !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tout est maintenant très clair dans l'esprit d'Hugo Ekitike. Le jeune attaquant du Stade de Reims, convoité de toutes parts au mercato, rêve du PSG et de rien d'autre. Cela tombe bien car, dans le club parisien, son nom fait l'unanimité.

A l'instar de Kylian Mbappé, tout va très vite pour Hugo Ekitike. Le jeune attaquant vient d'accomplir sa première saison complète en Ligue 1 avec le Stade de Reims et voilà que le PSG vient déjà frapper à sa porte. Une aubaine pour le jeune homme dont le modèle n'est autre que...Mbappé bien évidemment. Les deux joueurs possèdent des profils semblables, des trajectoires identiques et ils pourraient partager le même vestiaire. C'est plus qu'un rêve pour Ekitike, c'est une revendication assumée. Il était pourtant sur les tablettes de Newcastle cet été mais les millions de Livres des Magpies n'intéressent pas vraiment le joueur de 20 ans.

Tout l'organigramme parisien est séduit par Ekitike

Ce dernier préfère le PSG car cela reste un top club européen, basé en France et proche de chez lui, qui lui permettrait de jouer avec Kylian Mbappé en plus. Un transfert est largement possible d'autant que, dans l'autre partie, on est aussi sous le charme du jeune buteur. Ce dernier est sur les tablettes parisiennes depuis l'arrivée de Luis Campos au sein de la direction sportive. Un choix assumé par le Portugais, habitué à repérer les pépites.

(🌕) JUST IN: Hugo Ekitike dreams of joining PSG - from Nasser to Campos & Galtier they all want the Frenchman, who’s very keen to develop alongside Mbappé. @Santi_J_FM 🚨🇫🇷 — PSGhub (@PSGhub) July 9, 2022

Le coup de foudre de Campos est maintenant unanimement partagé au sein du PSG selon Foot Mercato. Nasser Al-Khelaifi a bu les paroles de Campos concernant l'apport d'Ekitike dans le projet tandis que, de son côté, Antero Henrique ne tarit pas d'éloges sur la jeune pépite rémoise. Le consensus est total et inédit pour un tel joueur dans le club, à tel point que l'on se demande encore comment n'est-il pas encore arrivé dans la capitale.