Ekitike déjà agressé au PSG, c'est sans pitié

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, Hugo Ekitike a connu sa première titularisation sous le maillot du PSG contre Nice. Mais l'attaquant francilien est passé au travers.

En rejoignant le PSG cet été en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike savait que son temps de jeu serait limité. La concurrence féroce en attaque, avec notamment la présence de la MNM, est parfois difficile à assumer. Mais ce samedi, Christophe Galtier avait décidé de titulariser Ekitike à la pointe de l'attaque du PSG. Autour de lui évoluaient Leo Messi et Neymar Jr. S'il a beaucoup donné pour aider ses partenaires défensivement, l'ancien Rémois a néanmoins eu du mal à se situer et à combiner avec ses deux comparses de l'attaque. Sorti à l'heure de jeu et remplacé par un Kylian Mbappé décisif, Ekitike a semblé marqué mentalement. Et sur les réseaux sociaux, rien ne lui est pardonné.

Ekitike prend la foudre, ça fait mal

Hugo Ekitike reconforté par Luis Campos.



Ça va venir @hekitike9, on est ensemble. 🤜🤛 pic.twitter.com/Nglt2d1Nd7 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) October 1, 2022

Ce samedi soir, après sa performance moyenne, nombreux ont été les commentaires à déplorer la prestation du Français de 20 ans. Parmi les avis les plus durs, on pouvait notamment voir : « On le savait qu'il avait pas le niveau PSG, il a peine le niveau d'un club de ligue 1 » ; « C'est l'effet Le Tallec, Sinama-Pongolle, à savoir vouloir aller dans de gros clubs et s'en foutre de la concurrence quitte à avoir une carrière désastreuse, seul l'argent compte et pas le sportif. Si Mbappe ne part pas en 2023, il va se faire prêter et on connait la suite » ; « Comment être surpris ? Il ne joue pas, pas de rythme, pas de confiance, une grosse pression pour prouver » ; « Faut qu'il arrête le foot et se consacre au streaming ou jsp quoi » ou encore « Ekitike c’est un Mbappe de wish, je ne comprends pas les choix qu’il fait en termes de passe, je ne comprends pas tout court ce qu’il fait ». Outre ces commentaires durs, d'autres sont néanmoins plus cléments. Depuis son arrivée au PSG, Ekitike a changé de monde et manque encore de rythme et de repères avec ses partenaires. Avec l'enchaînement des matchs, l'ancien de Reims aura d'autres opportunités de faire la différence et calmer les critiques à son sujet.