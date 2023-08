Ekitike blacklisté au PSG, un cador européen en profite

Dans : PSG.

A l’instar de Neymar, Bernat ou encore Verratti, l’attaquant parisien Hugo Ekitike a été informé par la direction du PSG que le club ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Une porte de sortie doit être trouvée.

Dès que l’information a été divulguée, plusieurs clubs européens se sont positionnés pour accueillir Hugo Ekitike lors de ce mercato estival. Everton a même offert plus de 30 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour l’ex-attaquant du Stade de Reims, une offre bien sûr acceptée par le champion de France en titre qui avait ici l’occasion inespérée de limiter la casse. De son côté, l’attaquant de 21 ans a toutefois refusé la proposition des Toffees.

Il faut dire que Hugo Ekitike a des touches plus sexy. Francfort et Lens sont également à l’affût, deux options nettement privilégiées par l’attaquant du PSG. D’après les informations du Corriere dello Sport, un troisième club au profil très intéressant pour Hugo Ekitike est sur les rangs et pourrait bientôt soumettre une proposition aux dirigeants du Paris Saint-Germain : l’AC Milan. Et pour cause, après le départ à la retraite de Zlatan Ibrahimovic, le club lombard cherche un joueur capable de mettre Olivier Giroud en concurrence ou tout du moins de faire souffler l’international français lors de certains matchs.

L'AC Milan est très intéressé par Ekitike

Les dirigeants milanais apprécient le profil de Hugo Ekitike, qu’ils suivent depuis sa belle saison au Stade de Reims en 2021-2022 (11 buts, 5 passes décisives en 26 matchs). Il n’est toutefois pas question de lâcher un billet de 30 millions d’euros cet été pour recruter Hugo Ekitike du côté de Milan, qui a déjà lourdement investi sur le marché des transferts cet été. C’est ainsi que selon le journal aux pages roses, l’AC Milan pourrait monter jusqu’à 20 millions pour recruter le buteur du PSG. Reste maintenant à savoir si l’ancien buteur de Reims sera tenté par cette option, prestigieuse mais risquée en termes de temps de jeu. Il sera également très intéressant de surveiller un éventuel retour en force du RC Lens dans ce dossier alors que les Sang et Or ont mis un terme à la piste Chuba Akpom, proche de rejoindre le Nord avant finalement de négocier en parallèle avec l’Ajax.