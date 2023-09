Draxler au Qatar, le PSG récupère un montant dingue

Quelques jours après son refus pour des raisons familiales, Julian Draxler est revenu sur sa décision. Le milieu offensif accepte de quitter le Paris Saint-Germain pour Al-Ahli au Qatar. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale qui va récupérer un montant inespéré pour son indésirable.

Nouveau revirement de situation pour Julian Draxler. Poussé vers la sortie tout au long de l’été, le milieu offensif de 29 ans semblait parti pour rester au Paris Saint-Germain après son refus la semaine dernière. L’Allemand se rapprochait d’un transfert à Al-Ahli avant de décliner la proposition pour des raisons familiales. Autant dire que l’on ne s’attendait plus à le voir changer d’avis. Et pourtant, le Parisien a finalement rouvert la porte au club qatari mercredi soir.

❗️Excl. News #Draxler: The 29 y/o has now decided to join Al-Ahli SC in 🇶🇦!



✔️ Contract until 2025

✔️ Probably more than €20m transfer fee!



➡️ Turnaround in the last hours …

➡️ … after rejecting the offer from Al-Ahli on Saturday and choosing to stay in Paris for family… pic.twitter.com/tW4LqQkG6x