Des joueurs à l’abandon, Pochettino change tout au PSG

Par Guillaume Conte

Mauricio Pochettino a décidé de changer de méthode pour ne pas démotiver des stars de l'équipe qui ne débutent pas les matchs au PSG.

Les places sont chères au Paris SG. Cela a toujours été le cas et les jeunes joueurs du centre de formation en ont souvent fait les frais. Désormais, ce sont des internationaux confirmés qui prennent place sur le banc de touche. La faute à un mercato très ambitieux, et au fait que l’entraîneur parisien ne peut mettre que 11 joueurs sur le terrain. Résultat, le capitaine des Pays-Bas Georginio Wijnaldum, le meilleur joueur du dernier Euro Gianluigi Donnarumma ou le goleador argentin Mauro Icardi sont fréquemment remplaçants quand l’équipe est au complet. Cela peut être difficile à supporter pour des joueurs confirmés, et Mauricio Pochettino a fini par s’en rendre compte. Il a donc décidé de changer ses habitude pour éviter de démoraliser des joueurs qui n’ont parfois jamais connu dans leur carrière ce statut de second couteau.

Une mise à l'écart mal vécue au PSG

L’Equipe raconte ainsi que, la saison dernière à son arrivée, Pochettino écartait de la dernière mise en place tactique tous les joueurs qui ne débutaient pas, et les remplaçants allaient ainsi s’entrainer sur une autre moitié de terrain avec un adjoint pendant que ça bossait avec l’entraineur principal dans le 11 de départ. Si le technicien argentin n’a encore jamais eu à faire ça avec Messi, Neymar ou Mbappé, il a décidé de changer sa façon de faire pour éviter un pétage de plombs chez les remplaçants. Le quotidien sportif explique ainsi que Pochettino prend tout le groupe avec lui pour la dernière séance, même s’il s’attarde plus sur les joueurs qui vont débuter. Mais au moins, cela ménage les susceptibilités, et permet de rappeler que, si les coups d’éclats de Neymar, Mbappé ou Messi peuvent faire du bruit quand ils sortent avant la fin du match par exemple, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir enchainer les matchs. Et que cette habitude est encore plus difficile pour des éléments parmi les joueurs aux noms ronflants et qui seraient titulaires dans n’importe quel autre club de Ligue 1.