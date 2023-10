Dembélé à Newcastle, l'Arabie Saoudite provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Deux mois après son transfert au PSG pour 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé déçoit et la presse espagnole évoque déjà un possible départ.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est mis en quatre pour boucler le transfert d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros. Après de longues négociations, un accord a été trouvé et l’international tricolore a rallié la capitale française. Bien que titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, l’attaquant du FC Barcelone n’a toutefois pas convaincu grand monde pour le moment. Ses prestations déçoivent, aussi bien sous le maillot du PSG que lorsqu’il joue en Equipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Au sein de l’état-major parisien, on ne veut bien sûr pas entendre parler d’un départ du joueur mais les plus grands clubs européens suivent la situation avec beaucoup d’attention. La presse espagnole est au taquet sur le dossier et selon les informations du site Todo Fichajes, trois clubs de Premier League ont coché le nom d’Ousmane Dembélé sur leurs tablettes dans l’optique du prochain mercato estival, au cas où le Paris Saint-Germain ouvre la porte. Liverpool est sur les rangs, Jürgen Klopp appréciant le joueur depuis de longues années. Aston Villa aussi, mais le club dans lequel évolue Boubacar Kamara part de très loin notamment car il ne dispute pas la Ligue des Champions.

Dembélé, le PSG n'est pas vendeur... pour l'instant

Enfin, et c’est peut-être la piste la plus chaude à suivre pour Ousmane Dembélé, Newcastle a également un œil très attentif à la situation de l’international français. Les propriétaires saoudiens des Magpies aimeraient beaucoup s’attacher les services d’Ousmane Dembélé en fin de saison dans le cas où Paris serait ouvert à un départ. Reste que pour l’heure, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas l’intention de céder leur joueur, d’autant qu’il pourrait prendre de l’épaisseur la saison prochaine en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais au sein du staff de Luis Enrique, on est toutefois très exigeant avec Ousmane Dembélé, un joueur sur lequel le PSG compte pour faire beaucoup mieux dans les semaines et les mois à venir, notamment lorsque les grosses échéances de Ligue des Champions vont arriver.