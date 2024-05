Messi et Neymar partis, le PSG s'écroule

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La saison dernière, le Paris Saint-Germain s'est séparé de Lionel Messi et de Neymar. Deux des joueurs les plus suivis et donc influents au monde. Ces deux départs ont engendré une baisse de popularité pour le club français au Brésil.

Le PSG a historiquement toujours été un club avec beaucoup de joueurs brésiliens. À une époque, c'était Rai ou Valdo. Puis Nenê et Thiago Silva et enfin Neymar. La présence de la star de la Seleçao a certainement favorisé l'émancipation du PSG dans le pays du football. On se souvient de l'explosion du marketing du Paris SG à sa signature en 2017, notamment avec le maillot jaune du club de la capitale qui s'était vendue de manière dingue. L'arrivée de Lionel Messi a également fait exploser les chiffres en Amérique du Sud. Car si la rivalité entre le Brésil et l'Argentine est bien réelle, le champion du monde reste très respecté par les Brésiliens. Mais depuis que les deux attaquants ont quitté le PSG, le club de la capitale n'est plus aussi populaire. D'après un sondage réalisé par Torcedores, le PSG est passé du troisième club étranger préféré par les fans brésiliens avec 5 % de citation, au quatrième, mais avec seulement 1 % de fans dans le pays du football.

Le PSG s'écroule au Brésil sans Messi et Neymar

Sur les réseaux sociaux, les départs de Lionel Messi et de Neymar avaient déjà fortement impacté la baisse du nombre de fans du PSG. Mais cela se traduit désormais également de manière plus concrète. Car dans ce sondage, c'est le Real Madrid qui est le club étranger préféré avec 15 % des voix, bien aidé par la présence de Vinicius Junior ou de Rodrygo. Le FC Barcelone est deuxième (8 %) et c'est Manchester City qui récupère la dernière place du podium (2 %). Paris a donc perdu en popularité au Brésil mais aussi en revenus liés au merchandising. Le départ de Kylian Mbappé ne devrait pas non plus arranger les choses. Il ne reste plus que Marquinhos comme figure populaire brésilienne présente chez le club français. L'arrivée d'une star auriverde permettrait certainement de faire remonter la cote du PSG.