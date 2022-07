Wanda Nara nargue le PSG à Ibiza

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de se défaire de Mauro Icardi cet été. Il faudra faire sans Wanda Nara, qui n'a du tout l'intention de voir son mari quitter le club parisien.

Actuellement en stage au Japon avec le Paris SG, Mauro Icardi fait pourtant partie des joueurs poussés dehors par le club de la capitale. L’Argentin n’a plus vraiment sa place en attaque, surtout avec le recrutement d’Hugo Ekitike, même si la venue de Gianluca Scamacca est désormais plus qu’incertaine. Néanmoins, l’ancien buteur de l’Inter Milan ne fait plus partie des plans, et le remplacement de Mauricio Pochettino par Christophe Galtier n’a pas changé les choses. Sa femme et agent, Wanda Nara, est donc chargée de lui trouver un nouveau club s’il ne veut pas passer la saison sur le banc de touche ou dans les tribunes. Mais visiblement, le choix est fait en ce qui concerne l’entourage de l’Argentin. Alors que les mois de juillet et août sont les plus chargés pour les agents de joueurs, Wanda Nara est surtout occupée par ses vacances à Ibiza.

Embrouille avec le soeur d'Icardi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Très active sur les réseaux sociaux, elle raconte ses journées avec sa soeur, ses enfants ou son grand ami le styliste de mode Kennys Palacios. La femme de Mauro Icardi passe ses journées entre des messages sur Instragram, fait les choux gras des tabloïds anglais avec des photos top-less volées par les paparazzis, et arrive à s’embrouiller sur des messages publiques avec Ivana Icardi, la soeur de Mauro, au sujet de leur relation de couple sulfureuse. Sans oublier les concerts qu’elle va voir régulièrement, comme ceux de Nicky Jam ou Maluma. Le quotidien sportif espagnol Marca s’est donc penché sur son actualité, et il ne fait aucun doute que le marché des transferts n’est pas du tout sa priorité et qu’un départ du PSG n’est pas envisagé la moindre seconde. Vue sa saison dernière et son importance dans l’effectif, il n’y a en effet aucune chance que Mauro Icardi retrouve un contrat, un niveau de compétition et un salaire de ce nom en dehors du Paris SG. Il sera donc très difficile de pousser l’Argentin dehors dans les prochaines semaines, et du côté de Wanda Nara, l’idée n’est clairement pas de chercher à satisfaire les dirigeants parisiens.