Karim Benzema à l'OL, la machine est lancée ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Karim Benzema a confié à ses proches qu'il envisageait de quitter l'Arabie Saoudite, déçu par le niveau de jeu du championnat. Une décision prise seulement une saison après son arrivée en Arabie saoudite. L'Olympique Lyonnais va bien tenter de faire revenir sa légende.

Karim Benzema pensait certainement terminer sa carrière en beauté, après un passage prodigieux au Real Madrid et un dernier contrat juteux en Arabie saoudite, nouvel eldorado du football. Mais finalement, le rêve éveillé s'est transformé en cauchemar, en raison des nombreuses polémiques qui ont pollué la saison de l'attaquant français. En clash avec sa direction, l'ancien joueur de l'OL aura vécu une première année difficile en Saudi Pro League, malgré des statistiques honorables (13 buts et 8 passes décisives en 29 matchs disputés). Un départ d'Al Ittihad commence même à prendre forme selon le média espagnol Relevo. Le niveau de jeu pratiqué ne le séduirait pas du tout, et l'aurait convaincu de retourner en Europe. Reste à savoir quel club pourra accueillir un Karim Benzema, âgé de 36 ans et qui possède l'un des salaires les plus élevés au monde. D'après les renseignements de Todo Fichajes, Lyon est prêt à faire de la place pour le retour de l'ancienne gloire du club rhodanien.

Benzema fuit l'Arabie saoudite, l'OL tente sa chance

La route est longue ☄️ pic.twitter.com/K4MsmASaAn — Karim Benzema (@Benzema) May 19, 2024

Révélé à Lyon, Karim Benzema a surtout construit sa légende au Real Madrid. Mais le buteur a laissé une trace indélébile dans le cœur des Gones. Le média espagnol indique que si l'OL souhaite bien se positionner, il faut que KB9 accepte de faire un énorme effort sur son salaire. Car le prix du transfert ne sera pas un problème, l'Arabie Saoudite n'ayant pas à vocation de toucher le jackpot pour un joueur arrivé libre et désireux de partir. Mais le vainqueur du Ballon d'or 2022 va devoir se résoudre à drastiquement baisser ses exigences salariales s'il veut retourner à Lyon. Le club entraîné par Pierre Sage a vécu une saison bouleversante, ponctuée par une qualification inespérée en Europa League. Une compétition que Benzema ne connaît pas, lui qui est plutôt habité aux grandes soirées de la coupe aux grandes oreilles. Mais un retour aux sources permettrait au joueur formé à Bron de retrouver goût au football, loin d'un climat où il n'a pas réussi à s'imposer pleinement. Et il comblerait de bonheur les supporters lyonnais.