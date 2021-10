PSG : Sergio Ramos, la blague qui ne fait plus rire

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sergio Ramos est toujours forfait pour le déplacement du Paris Saint-Germain dimanche à Rennes. Le retour du légendaire défenseur espagnol est encore repoussé à plus tard.

Le Paris Saint-Germain était persuadé de frapper un énorme coup en faisant signer Sergio Ramos le 8 juillet dernier, premier grand moment du mercato de feu qui s’annonçait dans la capitale. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur de 35 ans n’a pas hésité longtemps avant de signer pour deux saisons avec le PSG, et l’affaire s’est rapidement faite avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Tout s’annonçait donc sous les meilleurs auspices pour le vice-champion de France de Ligue 1 qui avec Sergio Ramos s’est offert un joueur considéré comme le plus grand défenseur de l’histoire du football. Oui, mais voilà, si la saison passée de Ramos au Real Madrid avait été ternie par les blessures, au point même de le pousser hors de la sélection espagnole pour l’Euro, ses débuts au Paris Saint-Germain sont également plombés. Victime d’un problème au mollet, Sergio Ramos n’a pas encore joué une seule seconde avec le club de la capitale.

Sergio Ramos dans 10 ans il poursuit toujours sa préparation le PSG pic.twitter.com/e6tzZujoya — Mehdii Dz_ 🇩🇿 🇫🇷 🌟🌟 (@MehdiiDz_) September 27, 2021

Sergio Ramos contre l'OM, difficile d'y croire

Chaque semaine, Mauricio Pochettino renvoie à plus tard l’intégration du prestigieux défenseur espagnol dans son groupe et c’est encore le cas à l’occasion du match de dimanche, le PSG se déplaçant à Rennes sans Sergio Ramos. Alors quand l’ancien joueur du Real Madrid pourra débuter sérieusement avec le Paris Saint-Germain ? Et bien cette fois, et comme à chaque fois, on donne rendez-vous à plus tard. « Le défenseur espagnol continue son travail de reprise après ses soucis aux mollets. Le staff espère pouvoir le faire jouer après la trêve internationale d’octobre, si tout va bien d’ici là », explique L’Equipe. On voit cependant mal l’entraîneur argentin lancer dans le grand bain Sergio Ramos à l’occasion d’une semaine de reprise qui sera folle pour le PSG puisqu’après la réception du SCO Angers le 15 octobre, Lionel Messi et ses coéquipiers recevront Leipzig (19 octobre) et iront au Vélodrome pour y affronter l’OM (24 octobre). Il va pourtant bien falloir qu'un jour ou l'autre le défenseur de 35 ans débute avec Paris.