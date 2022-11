Danilo Pereira sauve le PSG contre les Merlus

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

14e journée de la Ligue 1

Stade : Moustoir

Score : Lorient 1-2 PSG

But pour Lorient : Terem Moffi (54e)

Buts pour Paris : Neymar (9e), Danilo Pereira (81e)

Après la perte de la première place de son groupe en Ligue des Champions, le PSG voulait se rassurer hors de ses terres face à l'une des équipes surprises de cette saison. Sans Lionel Messi, le PSG s'est heurté au caractère des Lorientais. Privée de son gardien Yves Mvogo, sorti sur blessure dès la 13e minute de jeu, Lorient a cédé en fin de rencontre contre le PSG.

Le PSG pensait passer une après-midi tranquille sur la pelouse du FC Lorient. Dès la 9e minute, après un pressing haut de Neymar et d'Hugo Ekitike, le Brésilien a inscrit son onzième but de la saison et rejoint Mbappé au top du classement des buteurs. Les Parisiens, appliqués durant les 45 premières minutes, ont été ensuite bousculés au retour des vestiaires. Terem Moffi a égalisé à la 54e minute après une belle combinaison entre Vincent Le Goff puis Enzo Le Fée, auteur d'une très belle passe décisive pour le Nigérian qui a inscrit son neuvième but de la saison. Moffi aurait même s'offrir un doublé 3 minutes plus tard, mais c'est la barre de Donnarruma qui a sauvé les Parisiens, bousculés en seconde période.

Le PSG a finalement repris les devants grâce au premier but de Danilo Pereira cette saison sur un corner bien tiré par Neymar, très remuant contre les Lorientais. À noter la sortie de Kylian Mbappé, touché aux adducteurs. Malgré un bon match, les Merlus restent sur quatre rencontres sans victoire avec cette nouvelle défaite contre le PSG. Paris conserve cinq points d'avance sur le RC Lens tandis que Lorient reste bloqué à la quatrième place du championnat. Le PSG accueillera Auxerre pour le dernier match de la Ligue 1 avant la trêve internationale tandis que Lorient ira à Strasbourg.