Cristiano Ronaldo ulcéré, son départ évoqué !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque de Manchester United contre Manchester City samedi, Cristiano Ronaldo a constaté la faiblesse de son équipe.

Le constat est terrible à faire pour les supporters de Manchester United mais il est malheureusement pour eux très réaliste. A ce jour, les Red Devils sont à des années lumières de leur principal rival, Manchester City. Le match de samedi à Old Trafford (0-2) en est une nouvelle illustration. Et si cette défaite fragilise encore davantage Ole Gunnar Solskjaer, elle a surtout eu le don de rendre fou de rage un certain Cristiano Ronaldo. Aligné à la pointe de l’attaque de Manchester United, le Portugais a eu une énorme occasion avec une reprise de volée magnifique arrêtée par Ederson. Mais pour le reste, CR7 n’a pu que constater la faiblesse de son équipe et l’écart abyssal qui sépare Manchester United de Manchester City. Exaspéré, Cristiano Ronaldo songerait d’ailleurs à faire ses valises si le résultats ne s’améliorent pas très rapidement, selon les informations du Daily Express.

Sans les buts de Cristiano Ronaldo, Manchester United serait dernier de son groupe 😮



Aujourd’hui, ils sont premiers 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/PRrrxPdmdJ — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) November 3, 2021

Le journal anglais l'affirme, le Portugais est tout à fait capable de claquer la porte s'il sent que son équipe n'a pas, ou plus, les moyens de ses ambitions. CR7 n'est pas du genre à laisser le bateau couler, même si avec sa signature pour deux ans à Manchester United, personne ne pouvait imaginer qu'un nouveau transfert serait à l'étude trois mois plus tard. Pour le moment, cela reste une éventualité, mais l'ancien goleador du Real Madrid n'éprouvera aucune pitié, lui qui était sur le point de s'engager pour l'ennemi juré Manchester City avant de finalement revenir au bercail cet été.

Solskjaer en fusible pour garder Cristiano Ronaldo ?

Pour redresser la situation, plusieurs options s’offrent aux dirigeants de Manchester United et sans surprise, les regards se tournent vers le manager Ole Gunnar Solskjaer. Que faire avec le technicien norvégien, chahuté pour l’une des premières fois de la saison par le public d’Old Trafford samedi lors du derby ? Pour son ancien coéquipier Rio Ferdinand, qui le défendait jusqu’à présent, il est temps de tourner la page et de trouver un nouvel entraîneur afin de redonner du souffle à cette équipe de Manchester United. « Je regarde jouer l'équipe chaque semaine et je me demande ce qu'on va faire tactiquement. Je ne vois aucune philosophie ou identité dans le jeu, ce qui doit être le travail du management. De ce que j'ai vu du début de la saison jusqu'à maintenant, je pense qu'il serait temps de passer le relais. Et je pense qu'Ole pourrait partir aujourd’hui la tête haute car le chemin parcouru depuis son arrivée jusqu'au début de cette saison est positif » a lancé Rio Ferdinand à la télévision anglaise.

Cristiano Ronaldo n'échappe pas aux critiques

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Quant à Cristiano Ronaldo, il est bon de rappeler qu’il ne fait pas totalement l’unanimité à Manchester United en dépit de ses statistiques totalement dingues (10 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues). Ancienne gloire d’Arsenal et désormais consultant à la télévision anglaise, Paul Merson a par exemple expliqué ce week-end après la gifle infligée par Manchester City à Manchester United que Cristiano Ronaldo était un poids pour les Red Devils. « Je pense personnellement que Man Utd est une meilleure équipe de football sans Cristiano Ronaldo. Ils ont fait une bonne série d’invincibilités l’année dernière en jouant d’une certaine manière – un football de contre-attaque. Ce n’était pas le cas avec Ronaldo. C’est fini maintenant. Ils n’ont plus ce rythme. Le profil de CR7 n’offre pas ça. Quel est l’intérêt d’avoir un attaquant qui marque 20 buts par saison si vous ne gagnez rien ? C’est comme Harry Kane chez les Spurs. Avoir un attaquant qui marque autant de buts ne vous garantit pas une place parmi les quatre premiers » a rappelé Paul Merson, dont les critiques à l’égard de Cristiano Ronaldo ne manqueront pas de choquer les supporters de Manchester United. Car s’il y a bien un joueur qui échappe aux critiques à Old Trafford, c’est bien le Portugais de 36 ans.