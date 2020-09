Covid-19 : Le PSG n'a pas (encore) alerté la LFP

Dans : PSG.

Lundi soir, le Paris Saint-Germain indiquait dans un communiqué officiel qu’il existait deux suspicions de Covid-19 au sein de son effectif professionnel.

Rapidement, le journal L’Equipe a dévoilé le nom des joueurs concernés. Il s’agit d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes, tandis que Mauro Icardi est également suspecté d’avoir contracté la maladie. Vraisemblablement, les trois joueurs ont été testés positifs une première fois. Mais pour l’heure, la Ligue de Football Professionnel n’a pas été alerté par le Paris Saint-Germain. Et pour cause, interrogée par L’Equipe, l’instance indique que le club de la capitale attend certainement un second test positif de la part des Argentins du PSG avant d’être informée de la situation.

« Ce mardi à midi, nous n'avons pas été notifiés par le PSG de cas positifs au Covid-19. S'il y a des suspicions sur certains joueurs, on peut imaginer qu'ils sont en train de les tester une seconde fois. Les clubs font toujours deux tests pour être certains à 100 % que les joueurs sont positifs. On aura sans doute des informations plus tard dans la journée de mardi ou demain » a indiqué l’instance au quotidien national. Si les trois cas de coronavirus venaient à se confirmer, le match prévu le jeudi 10 septembre face au Racing Club de Lens serait menacé, mais encore loin d’être reporté. En effet, il faut officiellement quatre cas de Covid-19 sur huit jours glissants avant un match de Ligue 1 pour que celui-ci soit reporté. Avec trois malades et alors que le match ne se déroule que dans dix jours, il existe donc une légère marge.