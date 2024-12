Cherki et le PSG, un divorce total ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Si Rayan Cherki est dans les petits papiers du club de la capitale, le Lyonnais ne devrait pas signer avec les champions de France.

Le PSG sait que des retouches devront être apportées l'hiver prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique était fermé à cette idée pendant longtemps mais veut néanmoins se donner les chances d'aller le plus loin possible cette saison dans toutes les compétitions. L'entraîneur espagnol veut, en fonction des opportunités, un nouveau défenseur central droit et un ailier capable d'apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Ces derniers jours, Rayan Cherki est associé avec le PSG. Déjà, l'été dernier, le Lyonnais était proche de rallier la capitale avant d'apparemment se rétracter. Et ça, ça ne passe pas forcément au sein des champions de France. Raison pour laquelle d'ailleurs Cherki ne devrait pas rejoindre le PSG.

Cherki et le PSG, c'est presque mort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de RMC, le PSG va en effet plus se concentrer sur un autre joueur, plus fiable et qui n'hésitera pas à rejoindre le club de la capitale. « Un joueur dont le nom n’a pas filtré a été contacté. Sauf retournement de situation, ce ne sera pas Rayan Cherki, qui a des partisans en interne... mais aussi des opposants qui espéraient le voir venir l’été dernier. Le Lyonnais a surtout d’autres propositions compte tenu de son niveau depuis le début de la saison. Liverpool s’est positionné », indique notamment le média français. Reste à connaitre l'identité de l'autre joueur visé par le PSG. En ce qui concerne Rayan Cherki, l'idée de rallier Liverpool peut être tentante, d'autant qu'à Lyon, la prochaine arrivée de Thiago Almada le mettra en concurrence et ce, malgré ses récentes prouesses.