Reims promet un après-midi pénible au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prochain adversaire du Paris Saint-Germain samedi à 17 heures, le Stade de Reims se montre ambitieux. L’équipe entraînée par Will Still compte insister sur les faiblesses des Parisiens.

Mine de rien, c’est un choc de haut de tableau qui attend le Paris Saint-Germain. Après la défaite à Milan (2-1) mardi en Ligue des Champions, le club de la capitale a rendez-vous à Reims, chez l’actuel quatrième de Ligue 1. Les Parisiens vont donc défier un adversaire dangereux et ambitieux dans le jeu, à l’image de son entraîneur Will Still, bien informé sur les caractéristiques du champion en titre.

🎙️ #LaConf



💬 Retrouvez les citations de la conférence de presse d'avant-match de 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹 et 𝗝𝘂𝗻𝘆𝗮 𝗜𝘁𝗼 ! #SDRPSG #TeamSDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) November 10, 2023

« Ils ont des joueurs qui vont très vite et qui sont très percutants, a commenté le coach rémois. Ils ont des qualités individuelles avec des joueurs excellents à chaque poste qu'ils arrivent cette année à faire fonctionner dans un collectif. Ils mettent une énorme intensité dans le pressing et dans tout ce qu'ils font. Ce n'est pas le même PSG qu'on a affronté l'année dernière mais ce sont les meilleurs joueurs dans une des meilleures équipes du monde. »

Still sait comment embêter le PSG

De quoi motiver cette équipe de Reims déterminée à cibler les faiblesses du PSG. « On va voir si on peut rivaliser avec ce niveau-là, voir si on peut les embêter et les pousser à faire des choses qu'ils ont peut-être moins envie de faire, a prévenu Will Still. Mais on doit aussi prendre un maximum de plaisir, jouer un samedi à Delaune avec un stade plein et le monde entier qui te regarde c'est incroyable. On n'a pas envie de juste venir les regarder, on a envie de jouer, on a envie de les embêter donc c'est ce qu'on va faire. »

« Ça va être un match intéressant, il n'y a pas de mission impossible, c'est une équipe de football et on va essayer de les mettre en difficulté. Forcément ils ont toutes les qualités du monde mais dans chaque équipe au monde il y a aussi des points de faiblesse et on va devoir les exploiter du mieux qu'on peut tout en ajoutant cette efficacité totale dans nos 16 mètres et dans les 16 mètres en face », a annoncé l’entraîneur belge, sans complexe ni pression.