Ce que Mbappé va annoncer, vous n'êtes pas prêts !

Après la folie de ce jeudi soir concernant la décision imminente de Kylian Mbappé pour son avenir, plusieurs nouveaux éléments sont déjà tombés.

C’est ce week-end que Kylian Mbappé va annoncer le choix qu’il a fait pour la suite de sa carrière. Ce week-end, car la date de dimanche n’est finalement pas si certaine que ça. En effet, des proches de l’attaquant du Paris SG ont souligné au Parisien que l’annonce sur son avenir ne se ferait pas forcément ce dimanche lors de l’émission Téléfoot, comme cela a été suggéré par plusieurs médias ces dernières heures. Il pourrait profiter du match de samedi, ou de sa connivence avec plusieurs médias, pour donner les clés de son avenir en marge du dernier match de la saison face à Metz. En tout cas, la décision finale n’est plus qu’une question d’heures, mais premier changement, ce ne sera peut-être pas pendant la messe dominicale du football.

Pour le choix, les options ne sont pas si nombreuses. Dernièrement, Liverpool a fait savoir, par le biais de son manager Jurgen Klopp, qu’il avait en effet été intéressé par l’attaquant du PSG, mais que les Reds étaient désormais hors piste. Ce sera donc une prolongation à Paris, ou une signature au Real Madrid. A moins qu’une énorme surprise ne vienne ponctuer sa prise de parole prévue.

Une théorie qui a du sens pour Frédéric Hermel, journaliste pour RMC et spécialiste du football espagnol, et notamment du Real Madrid dont il est très proche. Pour l’intervenant de l’After Foot, ceux qui pensent que Kylian Mbappé va tout dire ce dimanche se trompent, car le calendrier du Real Madrid ne permet pas une telle sortie. « Cela ne colle pas avec la finale de la Ligue des Champions. Moi, je serai vraiment extrêmement étonné que Mbappé annonce son départ au Real Madrid. Soit il dit je reste, et ce n’est pas la tendance actuellement. Soit il dit je pars, sans dire où il va. Et après c’est le Real Madrid qui l’annoncera en fin de saison. Ils ne vont pas reconnaitre ce transfert avant la Ligue des Champions. C’est mieux pour le Real que ce soit une semaine avant », a livré Frederic Hermel, persuadé que la Maison Blanche tient absolument à conserver la maitrise sur le timing.

Notamment car un titre européen est en jeu. Ce qui doit être la priorité du Real Madrid et de Carlo Ancelotti dans les jours à venir. C’est justement pour cela que des émissions comme El Chiringuito ont récemment baissé d’un ton sur la signature de Kylian Mbappé. Selon RMC, il s’agit tout simplement d’une volonté du club madrilène de faire retomber la pression sur ce sujet, pour mieux mettre en avant le fait que le Real soit tout de même présent en finale de la Ligue des Champions. Ce que le numéro 7 du PSG est en train de faire passer au second plan. Difficile toutefois d’imaginer Kylian Mbappé annoncer simplement qu’il quitte le PSG sans donner le nom de son futur club, même si la communication de l’attaquant français peut parfois être aussi déroutante que ses dribbles sur le terrain.

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. ⏳🇫🇷 #Mbappé



None of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier.