CdM : Neymar rejoue déjà et met le PSG en panique totale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, le Brésil est opposé à la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match que va disputer Neymar Jr.

La Seleçao rentre dans le vif du sujet dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Tite, qui ont terminé premiers de leur poule malgré une défaite gênante contre le Cameroun, devront se débarrasser de la Corée du Sud. Une formation asiatique surprenante qui sort d'une victoire contre le Portugal. Cette rencontre face à la Corée du Sud, Neymar va bel et bien la jouer. La presse brésilienne s'accorde à dire que le joueur du PSG est remis de son entorse à la cheville contractée face à la Serbie lors de la première journée du Mondial au Qatar. Pourtant, Neymar aurait encore quelques douleurs. Une situation et un retour précipité qui ne rassurent pas du tout le PSG.

Neymar, le PSG n'apprécie pas du tout

Le PSG a très souvent dû faire avec les blessures de Neymar Jr depuis son arrivée en 2017. Forcément, dès que sa star auriverde est blessée, les champions de France font très attention à son protocole de reprise. Sauf que le Brésil n'avait apparemment, comme Neymar, pas de temps à perdre pour le faire rejouer dans cette Coupe du monde. Selon les informations de L'Equipe, ce retour précipité de Neymar à la compétition après son entorse ne ravit pas le PSG. « Au PSG, on espère que le prix à payer pour le reste de la saison, compte tenu des antécédents du joueur au pied droit, ne sera pas trop élevé », indique notamment le média français. Du côte de l'entourage de Neymar, on a tenu à rassurer, rappelant que Neymar avait pris pour habitude de jouer avec des douleurs : « Neymar est aussi capable de supporter une petite douleur quand il joue, il l’a déjà fait ». Ce lundi contre la Corée du Sud, l'ancien joueur du Barça jouera sous spray analgésique et anti-inflammatoires. En attendant, le PSG va croiser les doigts pour ne pas récupérer Neymar dans un état contraignant, alors que la seconde partie de la saison sera très importante pour le projet francilien.