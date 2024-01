Osimhen va partir, Naples parle du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré sa récente prolongation, Victor Osimhen devrait quitter Naples l’été prochain. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis a annoncé le probable départ de l’attaquant nigérian, avant de citer le Paris Saint-Germain parmi les possibles destinations de l’ancien Lillois.

Victor Osimhen a piqué la curiosité des supporters et observateurs. Cette semaine, l’attaquant de Naples, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2026 en décembre dernier, a fait une confidence sur son avenir. « J'ai déjà pris ma décision concernant la prochaine étape à la fin de la saison, confiait le Nigérian à CBS Sports. J'ai déjà fait mon choix. J'ai déjà mon plan, je sais ce que je veux faire, la prochaine étape que je veux franchir. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen ( MFR ) (@victorosimhen9)

L’ancien joueur du LOSC n’en a pas dit davantage. Mais une déclaration aussi mystérieuse laisse forcément penser à un départ. D’ailleurs, on a dépassé le stade des rumeurs puisque le président du Napoli Aurelio De Laurentiis s’est montré transparent auprès des médias italiens ce vendredi. « Un départ de Victor Osimhen l’été prochain ? On le savait déjà depuis l'été dernier, a réagi le patron italien. Nos négociations pour sa prolongation étaient amicales. Sinon ça n'aurait pas été aussi long. On savait qu'il irait au Real Madrid, au Paris Saint-Germain ou dans un grand club anglais. »

Osimhen a une clause libératoire

Reste à savoir si le Paris Saint-Germain a été cité un peu par hasard, ou si le club de la capitale représente une piste sérieuse. En tout cas, dans un récent entretien accordé à Sky Sports, Victor Osimhen a ouvert la porte au championnat anglais. « Jouer en Premier League ? Bien sûr, un jour, a envisagé l’international nigérian actuellement à la CAN. Mais pour le moment, j'ai d'autres plans pour ma carrière et je suis impatient d'y arriver. Donc quand le temps sera venu, tout le monde le saura. » A noter que son bail contient une clause libératoire estimée aux alentours de 130 millions d'euros.